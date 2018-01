Hora de rematar-ho

Líder autoritari en la lliga quan falta només una jornada per acabar la primera volta, i amb la Champions en espera fins que arribi l’eliminatòria contra el Chelsea, el Barça buscarà fer avui un pas més en la copa, la competició en què ha regnat tres temporades consecutives, classificant-se per als quarts de final. Per aconseguir-ho, el conjunt blaugrana haurà de fer valer aquesta nit al Camp Nou l’empat a un que va sumar fa set dies a Balaídos, gràcies al gol del davanter del filial, José Arnáiz, que ha tornat a entrar en la convocatòria, en què també hi ha el seu company al Miniestadi Carles Aleñá.

A diferència, però, del duel disputat en terres gallegues –on no van viatjar ni Messi, ni Luis Suárez, ni tampoc Iniesta, i on Valverde va presentar un onze força atípic en què també van faltar altres peces clau com Rakitic i Jordi Alba–, tot fa preveure que avui el Txingurri posarà, sinó tota, gairebé tota la carn a la graella per desfer-se del Celta. La copa, un títol que el tècnic blaugrana va tenir a tocar a la banqueta de l’Athletic, però que no va poder aconseguir, s’ho val. I el rival, convida a no refiar-se, ja que els de Juan Carlos Unzué ja han demostrat sobradament que són capaços de plantar cara a qualsevol equip i en qualsevol escenari. Sense anar més lluny, el cap de setmana passat, amb un empat a casa contra el Madrid en què a més van fer mèrits per sumar els tres punts. El Celta, de fet, ha marcat en tots els partits que ha disputat aquest curs a domicili, cosa que si es repetís avui obligaria el Barça a fer almenys dos gols, i també és l’únic equip que ha estat capaç de puntuar aquesta temporada al Camp Nou, amb aquell 2-2 que va aconseguir a principi de desembre, un resultat que li valdria avui per passar l’eliminatòria i ser en els quarts de final per tercer any seguit.

Amb aquesta consigna clara, els gallecs, que han viatjat a Barcelona amb tots els disponibles i amb maleta per diversos dies, ja que ja no tornaran a Vigo i aniran directament a València per enfrontar-se el cap de setmana amb el Llevant, també sortiran a totes i sense especular. En aquest sentit, es preveuen també algunes variacions respecte a l’onze que es va enfrontar diumenge amb el Madrid, com l’entrada a l’eix de la defensa de Sergi Gómez i Fontàs, que van descansar contra els blancs, o de Lobotka al mig del camp. També ha entrat en la llista el lateral esquerre eslovac Robert Mazan, reforç dels gallecs en aquest mercat d’hivern, i que podria debutar avui.

La gran incògnita al Barça, més enllà d’algun nom –Mascherano es podria acomiadar avui del Camp Nou–, és saber si Valverde apostarà per jugar amb quatre migcampistes, com ha anat fent habitualment en els últims mesos i especialment en partits complicats i decisius, o per tres davanters per buscar la progressiva integració de Dembélé a l’equip, com ja es va veure contra el Llevant diumenge, quan el francès va acompanyar des de l’inici Luis Suárez i Messi. Encara haurà d’esperar per estrenar-se Coutinho, que ha arribat lesionat, i que juntament amb Umtiti, en la recta final de la recuperació, i Paco Alcácer, són les úniques baixes per lesió dels blaugrana.

Per la seva banda, Arda Turan, que té un peu i mig fora del club, no es va entrenar ahir i va fer treball específic. Per decisió tècnica, també es van quedar fora de la llista Denis Suárez i Aleix Vidal, tot i que van ser titulars la setmana passada a Balaídos –el de Puigpelat sembla que marxarà–, a més de Deulofeu, que ja fa setmanes que no entra en els plans del tècnic i s’entreveu a Itàlia, on també podria marxar Rafinha, amb molts números per abandonar molt aviat la disciplina blaugrana. Valverde també haurà de descartar algú més abans del partit, ja que la convocatòria que va donar ahir en acabar l’entrenament és de 19 jugadors.