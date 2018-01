Yerry Mina, fitxat

El FC Barcelona ja té tancat el seu segon fitxatge en aquest mercat d’hivern. Després de Coutinho, arriba el torn de Yerry Mina. El club blaugrana i el Palmeiras van arribar a un acord pel traspàs del defensa colombià, que podria ser presentat demà mateix. El cost de la operació ha estat d’11,8 milions d’euros. Yerry Mina signarà contracte pel que resta de temporada i cinc temporades més, fins el 30 de juny del 2023, i tindrà una clàusula de rescissió de 100 milions d’euros.

Nascut el 23 de setembre de 1994 (Guachené, Caucas, Colòmbia), Yerry Mina arriba al FC Barcelona per reforçar l’eix de la defensa, que quedarà afeblida amb l’adéu de Mascherano. El colombià destaca per la seva corpulència i altura, de 1’95 metres, però també per tenir uns bons fonaments tècnics, una més que notable sortida de pilota i ser un portent en el joc aeri.