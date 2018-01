Yerry Mina, reforç d’altura per al Barça de Valverde

Ahir al matí el FC Barcelona va fer oficial que havia arribat a un acord amb el Palmeiras pel traspàs de Yerry Mina, que es converteix en el segon reforç d’hivern del Barça de Valverde després de Coutinho. L’operació es va tancar a última hora després de superar algun estira-i-arronsa per la forma de pagament, però que en cap cas va posar en gaire perill la venda del colombià. Simplement van retardar els timings previstos del fitxatge. El Barça esperava que Yerry Mina pogués arribar dimarts a Barcelona per ser presentat dimecres oficialment, però finalment l’arribada del futbolista es va produir ahir a primera hora de la tarda. No va veure en directe el partit contra el Celta al Camp Nou –Coutinho sí– perquè l’esperen dos dies amb l’agenda atapeïda. Avui es farà la tradicional fotografia davant les oficines del club a les 13.00 hores i demà signarà el contracte a les 12.15 h, mitja hora més tard hi haurà la presentació oficial a l’Espai Roma, a les 13.15 hi haurà la sessió fotogràfica a la gespa del Camp Nou i a les 14.00 farà la seva primera roda de premsa a l’Auditori 1899.

El cost total de l’operació és d’11,8 milions d’euros i Mina signarà un contracte per a la resta de la temporada i cinc més, fins al 30 de juny del 2023, i tindrà una clàusula de rescissió de 100 milions d’euros. La seva arribada al gener es deu al fet que fa unes setmanes Javier Mascherano va demanar al club que li facilités una sortida perquè havia rebut una oferta molt interessant de la lliga xinesa i perquè vol tenir més minuts per arribar en un bon estat de forma al mundial. Lesionat, Umtiti, el Barça va accedir a deixar-lo marxar sempre que deixés diners a la caixa, i un cop el francès s’hagués recuperat per complet. El Barça ja tenia pactat amb el Palmeiras que el fitxaria després del mundial de Rússia per 9 milions d’euros.

Yerry Mina és una aposta de la secretaria tècnica del FC Barcelona, que l’ha estat seguint durant temps. Veuen en ell un gran central, amb molt futur més que present, perquè caldrà veure com s’adapta a la lliga i a les particularitats del joc blaugrana. El que sí que se sap és que Yerry Mina destaca sobretot per tenir un portentós joc aeri gràcies a la seva altura (1,95 m). De fet, passarà a ser el jugador més alt de la plantilla, quedant per sobre de Piqué (1,94 m), Sergio Busquets (1,89 m) i André Gomes (1,88 m). El colombià serà una figura clau en les jugades d’estratègia, tant ofensives com defensives. Té facilitat pel gol. En 49 partits amb el Palmeiras, Yerry Mina ha marcat 9 dianes. Quatre més n’ha fet amb la selecció absoluta de Colòmbia, amb la qual ha jugat nou partits des que va debutar el 8 de juny del 2016.

Malgrat la seva corpulència i que fa gairebé dos metres d’altura, és un jugador força ràpid, que pot anar al tall, anticipar-se o bé utilitzar el cos per minimitzar els riscos contra davanters ràpids. Sí que té marge de millora en els uns contra uns, sobretot a l’hora de posicionar bé el cos i també en les cobertures als companys. En aquest sentit, no és un prodigi tàctic i haurà de millorar a cuitacorrents en aquest aspecte. Un altre dels punts forts de Yerry Mina és la seva personalitat al camp. Intimida quan va al salt i també a l’hora d’iniciar jugades des del darrere. Recorda Piqué en aquest aspecte. No li fa por agafar la pilota i superar línies amb la seva conducció, encara que no és tan tècnic ni segur com el català. El seu desplaçament en llarg també és millorable. En la seva primera temporada al Palmeiras, va ser escollit millor central del campionat brasiler, mentre que el 2017 va ser el millor del campionat paulista.