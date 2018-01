Persistència per la llibertat

Com ja ha passat en diversos partits, i especialment després dels fets succeïts l’1 d’octubre, el Camp Nou va tornar a viure ahir una jornada de reivindicació social i política i va reclamar la llibertat dels presos polítics, el dia que tres d’ells, l’expresident de l’ANC i número 2 de Junts per Catalunya, Jordi Sánchez; el president d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i el conseller d’Interior cessat, Joaquim Forn, van declarar davant del jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena.

L’estadi es va tenyir en aquesta ocasió de groc durant alguns moments del partit, gràcies a la iniciativa organitzada per les diverses entitats sobiranistes, Assemblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural, Plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes i Drets, que van repartir a les portes de les instal·lacions blaugrana un total de 20.000 banderoles amb el lema “Llibertat”. Gran part de l’afició no va dubtar a fer-les visibles tot just abans del començament del duel, coincidint amb els primers acords de l’himne del Barça, com també en el minut 17 de cada part, quan el públic, a més, va clamar per la llibertat dels presos polítics. Uns càntics que es van allargar al voltant d’un minut, en què no es va sentir res més a l’estadi, de l’estil del que s’ha viscut ja en diverses ocasions en els últims mesos al Palau Blaugrana, tot i que sense arribar al mateix nivell d’emotivitat.

Una acció, en definitiva, que va ser un èxit i a la qual també va donar el seu suport el Comitè de Defensa de la República (CDR) del Barça, que precisament en el partit de lliga contra el Celta, disputat el 2 de desembre passat, va celebrar la seva estrena amb una marxa per la llibertat que va recórrer el barri de Sants i de les Corts.

Ahir, a més, i tal com tenien previst les entitats sobiranistes, just abans del xiulet inicial es van poder desplegar al lateral tocant a gol nord, dues pancartes gegants amb els lemes “Llibertat” i “Freedom”, que van donar encara més visibilitat a la reivindicació de l’afició culer, que, un cop més, va mostrar el seu ferm compromís amb Catalunya i amb la llibertat. L’assistència, per cert, amb 59.009 espectadors, no va ser per tirar coets, però sí que va superar lleugerament la de l’últim partit contra el Llevant.