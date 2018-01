Una química molt especial

Leo Messi i Jordi Alba. O Jordi Alba i Leo Messi. Tant se val l’ordre. Ells formen actualment la parella de moda del Barça i una de les del futbol mundial. Ahir ho van tornar a demostrar. I és que l’argentí i el de l’Hospitalet van ser els grans artífexs de la golejada contra el Celta, que va fer la classificació per als quarts de final de la copa molt més plàcida del que es preveia.

En l’anada de la setmana passada a Balaídos, Messi no va ni viatjar i Jordi Alba va veure tot el partit des de la banqueta. Ahir, no van necessitar ni mitja hora per acabar de segellar l’eliminatòria entre tots dos. El 10 blaugrana va fer els dos primers gols, a passada del lateral català, en un interval que no va ser ni de dos minuts. Més tard es van girar les tornes i va ser Messi qui va assistir Jordi Alba per fer el tercer gol de la nit. Una connexió esmolada al màxim que ha explotat aquesta temporada, sobretot a causa de la marxa de Neymar, tal com ha explicat, de fet, més d’un cop el mateix lateral, ja que li ha deixat el carril esquerre lliure per pujar i atacar gairebé tant com vulgui. I vaja si ho està aprofitant, el de l’Hospitalet, ja que a més dels dos gols que ha marcat des que ha començat la temporada –l’altre, a passada també de Messi, va permetre sumar un valuós punt a Mestalla–, ja acumula també un total de vuit assistències, comptant les dues d’ahir. Set d’aquestes –l’altra va ser per a Luis Suárez– a més, han tingut Leo Messi –qui, si no?– com a destinatari. Així va passar en un dels dos gols de l’argentí en la segona jornada a Mendizorrotza, en dos dels tres gols que va fer en el derbi, en el de San Mamés i en de l’anterior partit a casa, contra el Llevant. La d’ahir va ser l’enèsima confirmació que s’entenen a la perfecció i que forgen una de les grans armes, almenys de les més visibles, del Barça de Valverde.

Ja fa cinc temporades i mitja que Messi i Jordi Alba juguen plegats, i el de l’Hospitalet està començant a agafar el rol que tenia Dani Alves com a gran aliat de l’argentí. El lateral brasiler, de fet, que va marxar del club l’estiu del 2016, continua sent el màxim assistent del 10 blaugrana, que va sumar 40 gols a passada seva en els vuit anys que van jugar junts. Jordi Alba encara està lluny d’aquests registres, però, a poc a poc, va escalant posicions en la llista de màxims assistents de Messi. De moment, ja n’acumula tretze, tantes com Cesc, i ja només té al davant Neymar, Pedro, Luis Suárez, Xavi i Iniesta, a més d’Alves. Amb encara molts anys de corda, el futur de la parella està assegurat.