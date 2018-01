Derbi als quarts de la copa

Hi haurà derbi. El Barça i l’Espanyol s’enfrontaran en la pròxima ronda de la copa del Rei. L’anada es jugarà aquesta propera setmana a Cornellà-el Prat i el partit de tornada serà set dies després al Camp Nou (dia i hora encara per determinar).

L’últim precedent d’un cara a cara entre tots dos equips en aquesta competició és el de l’eliminatòria de fa dos anys, també en el mes de gener, en què el Barça va guanyar per un global de 6-1. L’equip aleshores entrenat per Luis Enrique va guanyar 4-1 a l’anada (dos de Messi i gols de Piqué i Neymar; Caicedo) i va repetir 0-2 a Cornellà-el Prat (dos de Munir). Aleshores Galca era l’entrenador de l’Espanyol i aquella eliminatòria va estar marcada per les picabaralles dialèctiques entre Pau López, Messi i Luis Suárez. Amb expulsions de Diop i Hernán Pérez en el partit del Camp Nou i trifulca inclosa dins el túnel de vestidors. El derbi venia ja calent del partit de lliga que s’havia jugat pocs dies abans a Cornellà-el Prat (0-0).

Els altres emparellaments que ha deixat el sorteig fet avui al migdia a Las Rozas són Leganés-Real Madrid, Atlético-Sevilla i València-Alavés.