L’equip invencible...

La nit del 16 d’agost, tot just després que el Real Madrid passés pel damunt del Barça en la tornada de la supercopa d’Espanya (2-0), el pessimisme va acabar d’envair una ja desil·lusionada afició blaugrana, que amb Neymar a París i després d’un estiu amb més noms a l’imaginari col·lectiu que fitxatges reals, va intuir que estava a les portes d’una temporada per oblidar, i més quan l’1 de setembre el mercat es va tancar sense cap incorporació de darrera hora. El temor, a més, es va agreujar quan poc després, a Getafe, Ousmane Dembélé, l’únic fitxatge blaugrana galàctic de l’estiu, es va lesionar de gravetat i va quedar a la vista un primer tram de temporada amb una plantilla d’un nivell inferior a la que el curs passat havia acumulat massa decepcions.

Gairebé cinc mesos després, però, la truita s’ha girat completament, fins al punt que ja es comença a parlar de lluitar pel triplet, un somni que al setembre era molt més que un deliri agosarat. I és que dijous, en l’exhibició contra el Celta, el Barça de Valverde va encadenar el seu 28è partit sense perdre, fita que supera els 27 de l’equip de Rinus Michels (1973/74), iguala la millor ratxa del Barça de Pep Guardiola (2010/11) i queda a només 11 duels del rècord històric del club, assolit fa dues temporades pel conjunt dirigit per Luis Enrique. El Barça, de fet, no ha tornat a perdre des d’aquella nefasta nit estival del Bernabéu, un període en què ha acumulat 23 victòries i cinc empats, el que s’ha traduït en una classificació brillant per als vuitens de la Champions, una altra per als quarts de la copa del Rei i en un lideratge brillant en la lliga, en què avantatja de nou punts l’Atlético de Madrid, el seu principal perseguidor, i de 16 el Real Madrid, al qual va destrossar en el partit de lliga del Santiago Bernabéu (0-3). A diferència dels conjunts blaugrana de les darreres temporades, en què predominava l’aspecte ofensiu, el Barça de Valverde destaca per la sobrietat defensiva, com demostren els 20 partits en què ha deixat la porteria a zero i el fet que només ha encaixat nou gols en els 28 duels de la ratxa. Però això no vol dir que l’equip pateixi per veure porteria, ja que des del triomf contra el Betis de la jornada 1 de lliga, el conjunt del Txingurri ha marcat 71 gols, estadística que ofereix una mitjana de 2,5 dianes per partit.

Capacitat de reacció