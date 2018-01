Derbi a quarts

Hi haurà derbi. El Barça i l’Espanyol s’enfrontaran en la pròxima eliminatòria de la copa del Rei. L’anada es disputarà el dimecres dia 17 de gener a les 21 h a Cornellà-el Prat (beIN Sports) i el partit de tornada es jugarà el dijous dia 25 a les 21.30 h al Camp Nou.

Serà un bon aperitiu de cara al partit de lliga del dia 4 de febrer (16.15 h), també a Cornellà-el Prat. Tres derbis en tres setmanes. Una situació similar a la viscuda just ara fa dues temporades, també durant el mes de gener. De fet, aquell triple derbi del 2016 coincideix amb l’últim precedent d’un cara a cara entre l’Espanyol i el Barça en el torneig del KO. Aleshores l’emparellament va ser en els vuitens de final, i el Barça va ser el que va superar l’eliminatòria per un resultat global de 6-1. L’equip blaugrana, aleshores entrenat per Luis Enrique, va golejar 4-1 al Camp Nou en el partit d’anada, amb gols de Piqué i Neymar i un doblet de Messi, i va repetir victòria a Cornellà-el Prat una setmana després amb un doblet de Munir (0-2). Aleshores l’entrenador de l’Espanyol era Constantin Galca i aquella eliminatòria va estar marcada per l’alta tensió que es va viure dins i fora del terreny de joc entre els dos equips. Els ànims ja venien caldejats del derbi de lliga jugat pocs dies abans a Cornellà-el Prat i que va acabar amb empat (0-0). Els futbolistes blaugrana es van queixar de la duresa amb què van actuar els blanc-i-blaus en aquell partit, i tampoc van agradar gens els crits racistes contra Neymar i els càntics despectius contra Piqué i la seva senyora des de la graderia. Els culers també es van sentir ferits per un polèmic tuit de l’Espanyol en què es feia sang dels dos punts perduts. Joan Collet, per la seva banda, es va sentir maltractat pels mitjans pel que fa a la informació del derbi i va carregar amb duresa contra el “nacionalbarcelonisme”. La tensió va pujar dos o tres graons més en el derbi del Camp Nou. Insults, batusses, sortides de to... Hi va haver de tot. Picabaralles dialèctiques entre Pau López i Luis Suárez, trepitjada del porter de l’Espanyol a la cama de Messi, expulsions de Diop i Hernán Pérez, i trifulga al túnel de vestidors, que dies més tard va acabar amb una sanció de dos partits a Luis Suárez, gentilesa del jutge únic del comitè de competició. Martínez Munuera va recollir en l’acta arbitral que l’uruguaià havia esperat els futbolistes de l’Espanyol a les escales i els va dir: “Aquí os estoy esperando, venid acá. Sos un desecho”, però altres informacions apuntaven que l’implicat hauria estat Mascherano. Luis Enrique i Galca, i també Bartomeu i Collet, van enviar un missatge de calma per mirar de rebaixar els ànims en els dies posteriors, i certament el clima a la gespa en el tercer derbi i amb l’eliminatòria ja decidida va ser menys crispat. L’única taca va portar el segell de la Curva, amb aquella polèmica pancarta “Shakira es de todos”.

El Barça, el vigent campió de la competició, s’ha classificat per als quarts de final després de superar amb solvència el Múrcia en els setzens (0-3 i 5-0) i golejar al Celta al Camp Nou en els vuitens (1-1 i 5-0). L’Espanyol, per la seva banda, afrontarà el derbi després d’haver eliminat el Tenerife (0-0 i 3-2) i de remuntar l’eliminatòria contra el Llevant en un gran partit al Ciutat de València (1-2 i 0-2).

L’altra eliminatòria estrella dels quarts serà sens dubte l’Atlético-Sevilla, amb el retorn de Vitolo al Sánchez Pizjuán com a gran al·licient de l’emparellament. Més fortuna ha tingut el Real Madrid. L’equip de Zidane ha quedat emparellat amb el Leganés, que jugarà uns quarts de final de la copa per primera vegada en la seva història. El València se les haurà amb l’actual subcampió, l’Alavés.