Yerry Mina ja exerceix com a jugador blaugrana

Aquest migdia Yerry Mina serà presentat de manera oficial com a nou jugador blaugrana. Ahir, però, el colombià ja va protagonitzar diverses de les imatges tradicionals quan hi ha un nou fitxatge al club. La més significativa va ser la fotografia al costat de les oficines, amb un somriure i els dits polzes alçats per mostrar la seva satisfacció. Fins i tot un espontani va esquivar el protocol acostant-se al jugador per fer-s’hi una fotografia.

“Ser aquí és un orgull indescriptible, sempre ho he somiat”, va manifestar Mina, de 23 anys, als mitjans del club en les seves primeres declaracions com a futbolista blaugrana. I va definir el Barça com “el millor equip del món”. “És molt sòlid, compacte, que té molt la pilota”, va subratllar.

Mina també va agrair l’oportunitat d’estar en una plantilla farcida de grans cracs. A banda de Messi, va fer referència a Piqué i Umtiti, amb qui comparteix posició a l’eix central. “Espero aprendre’n molt, compartir moltes coses amb ells i assolir els nostres objectius”, va afegir.

Precisament, ahir va tenir l’oportunitat de conèixer els que a partir d’ara seran els seus nous companys d’equip. Va ser cap al migdia, després de passar pel centre mèdic de les instal·lacions de la ciutat esportiva Joan Gamper –abans també havia passat revisió a l’Hospital de Barcelona–. Llavors la plantilla s’exercitava al camp d’entrenament Tito Vilanova, ja amb la vista posada al partit de demà a domicili contra la Real Sociedad. El moment, doncs, era idoni per saludar els nous companys. També hi era Messi, que va tenir el gest de publicar a la seva pàgina web la imatge en què dona la benvinguda al defensa colombià amb una encaixada de mans.

La intensa agenda d’actes continuarà avui per a Yerry Mina. La presentació oficial programada pel Barça arrencarà a un quart d’una del migdia amb la signatura del contracte que el vincula com a jugador blaugrana fins al 30 de juny del 2023. Com marquen aquests tipus d’actes, l’acompanyarà el president, Josep Maria Bartomeu. Posteriorment, es podrà veure el colombià procedent del Palmeiras ja vestit de curt amb els colors blaugrana en la tradicional sessió fotogràfica a la gespa del Camp Nou. Aquesta sessió està programada a un quart de dues, però des de dos quarts de dotze les portes de l’estadi estaran obertes per a aquells seguidors que desitgin assistir a la sessió en directe. Per acabar, Mina es dirigirà a l’Auditori 1899 per oferir una roda de premsa (a partir de les dues).