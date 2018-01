Arda Turan, cedit dues temporades i mitja al Basaksehi

Ja és oficial. Arda Turan deixa el Barça i marxa cedit a l’Istanbul Basaksehir pel que queda de temporada i dues més, que és el temps que li quedava de contracte amb el club blaugrana. Durant aquest període el Barça manté la possibilitat de traspassar al migcampista turc en qualsevol de les finestres per vendre jugadors i també rebrà una variable que anirà en funció del seu rendiment al seu nou equip. D’altra banda, el club turc també es reserva una opció de compra per Arda, tot i que no se n’ha especificat la quantitat.

En la roda de premsa de presentació de Yerry Mina, el vicepresident esportiu, Jordi Mestre, sí que ha confirmat que el nou equip d’Arda Turan assumirà la totalitat de la seva fitxa. D’aquesta manera, el Barça veurà alleugerida de forma important la seva massa salarial, ja que el turc, que va fitxar l’estiu del 2015 per 34 milions d’euros més 7 en variables, era actualment el sisè jugador de la plantilla que més cobrava.