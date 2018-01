El Barça aconsegueix la cessió d’Arda

Després de dies de negociacions ahir, per fi, el Barça va fer oficial l’adeu d’Arda Turan. El futbolista turc jugarà cedit el que queda de temporada i les dues següents a l’Istanbul Basaksehir, líder de la lliga del seu país. El Barça es reserva la possibilitat de traspassar Arda Turan mentre duri la cessió en qualsevol de les finestres en què es pugui fitxar i ingressarà una quantitat en variable que dependrà del rendiment del jugador en el que ja és el seu nou equip. L’Istanbul Basaksehir, per la seva banda, té una opció de compra sobre el jugador que podrà exercir en cas que el Barça el vulgui traspassar a un altre equip. No aconsegueix el club blaugrana, de moment, cap ingrés per l’internacional turc, com era la seva intenció, però s’estalviarà l’elevada fitxa del jugador. El vicepresident esportiu, Jordi Mestre, va confirmar ahir en la roda de premsa de presentació de Yerry Mina, que el club turc es fa càrrec de la totalitat del sou d’Arda Turan. La fitxa del futbolista és d’uns vuit milions d’euros per temporada, la sisena més alta de la plantilla blaugrana, segons va transcendir, abans de l’arribada aquesta mateixa setmana de Philippe Coutinho.

Arda, que té contracte amb el Barça fins al 30 de juny del 2020 –precisament fins que acabi la seva cessió a l’Istanbul Basaksehir–, va arribar al club blaugrana durant l’estiu del 2015 procedent de l’Atlético de Madrid. Ho va fer per 34 milions d’euros més set en variables. La seva arribada no va estar exempta de polèmica perquè es va produir en plena campanya electoral. L’operació la va fer la junta gestora que presidia Ramon Adell i els candidats que s’enfrontaven a Josep Maria Bartomeu en les urnes van considerar el fitxatge una maniobra electoral. Bartomeu va explicar que es feia en aquell moment perquè era una oportunitat de mercat que no es podia deixar escapar i que el fitxatge era una petició dels tècnics. Es va firmar una clàusula que permetia al nou president desfer l’operació. El triomf en les eleccions de Bartomeu va fer que no hi hagués cap problema al respecte.

El rendiment d’Arda Turan en els seus dos anys i mig com a blaugrana ha estat un desastre. No va poder jugar durant la primera part de la temporada 2015/16 per la sanció de la FIFA que no permetia al Barça inscriure jugadors i tampoc ha tingut presència aquesta temporada. Ernesto Valverde li va deixar ben clar a l’estiu que no comptava amb ell i no li ha donat ni un minut. El jugador es va resistir a abandonar el club a l’agost, però ho ha acabat fent en aquest mercat d’hivern. Arda Turan, que el dia 30 d’aquest mes de gener complirà 31 anys, ha disputat 55 partits oficials amb la samarreta blaugrana i ha anotat quinze gols. La majoria d’aquests gols els va aconseguir en partits de copa contra rivals d’inferior categoria i en alguns partits intranscendents de lliga de campions. No se li recorda cap gran actuació i sí moltes lesions i malalties estranyes, a més d’una enorme falta d’implicació en el projecte blaugrana.