“Anoeta? Ha de formar part del passat”

El Barça tanca avui la primera volta de la lliga. I ho fa en un estadi, Anoeta, en què està patint de valent les últimes temporades i en què no guanya des de la temporada 2006/07 en la competició de la regularitat. Trencar aquesta mala ratxa és un nou al·licient per a l’equip d’Ernesto Valverde. “Tots som conscients dels precedents a Anoeta. Eusebio coneix bé l’equip i sap el que ens fa mal. Anoeta és un estadi difícil, la pilota va molt ràpid. Passen aquestes coses, que hi ha camps que no saps per què no et van bé. Però això ha de formar part del passat”, va dir ahir en roda de premsa el tècnic blaugrana. Valverde també va lloar el joc del rival, que no està aconseguint bons resultats en les últimes setmanes: “Va començar molt bé i ara no està obtenint grans resultats, però té molt potencial. Té molta qualitat, combinen molt bé, és un equip intens quan juga contra el Barça. Ja sabem que les estadístiques allà no són bones i menys el mes de gener. És un repte per a nosaltres acabar la primera volta bé en un camp com aquest. Estem satisfets amb el que hem fet fins ara, però tot està encara per decidir. El que interessa és ser campions al final, però sabem que estem en un bon moment.”

A banda del partit d’aquesta nit, Valverde també va parlar d’uns quants noms propis. Per començar, de Yerry Mina, últim fitxatge, presentat ahir mateix. “Estava en l’agenda del club des de fa temps. Li demanem que ens ajudi i sigui competitiu aviat, que s’adapti aviat a una competició diferent. Té un joc aeri espectacular. És un defensa que s’atreveix en el joc ofensiu. Les celebracions, els balls? Una mica d’alegria sempre va bé”, va dir l’entrenador blaugrana, que també es va acomiadar d’Arda Turan, que marxa cedir a l’Istanbul Basaksehir: “Té un gran talent i ho ha demostrat. Li desitjo sort. No ha tingut oportunitats, perquè jo he de decidir, però li agraeixo el seu comportament.” Valverde va valorar també el retorn de Dembélé. No creu el tècnic que el francès tingui por després de la greu lesió que va patir: “No crec que es reservi; l’altre dia va fer accions individuals de llarg recorregut. Li vaig preguntar després del partit si tenia algun problema i em va dir que no i es va entrenar amb normalitat.” Un altre dels noms propis de la roda de premsa va ser el d’André Gomes. El portuguès té la confiança de Valverde. “Sempre el veig fent passos endavant. Ell o Vermaelen sembla que estiguin sempre sota sospita. És extraordinari, ajuda molt l’equip i és un jugador polivalent que ens aporta molt.”

Durant la roda de premsa prèvia al partit contra la Real Sociedad, Valverde també va tenir temps per valorar el sorteig dels quarts de final de la copa, que enfrontarà el Barça amb l’Espanyol. “Mai ens agrada jugar en la copa contra rivals a qui t’enfrontes poc després en lliga. És un derbi i sabem el que significa. Les distàncies en la classificació no són tan grans en aquests partits. L’Espanyol juga millor del que diu la classificació”, va dir l’entrenador blaugrana, que va demanar el suport del públic després de les pobres entrades que ha registrat el Camp Nou en els últims partits: “Els diria que amb ells som millors. Volem que vinguin a ajudar-nos i a gaudir del joc de l’equip.”