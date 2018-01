Paulinho manté l’idil·li amb el gol

No estava fent un bon partit, però quan Suárez, amb 2-0 en contra, va marxar dels defensors de la Real i va aixecar el cap, l’únic blaugrana que seguia la jugada i que arribava a la posició de remat no era cap altre que Paulinho, que, com si es tractés d’un davanter centre pur, va enviar la pilota al fons de la xarxa al primer toc, per refermar l’idil·li amb el gol amb què ha encetat la temporada, fins al punt de ser, amb vuit dianes, el millor migcampista golejador de tota la lliga i el vuitè màxim anotador en general. I és que, el que va semblar començar com un tema anecdòtic, amb un gol a Getafe que va permetre que el Barça sumés els tres punts, ja ha deixat de ser casual, perquè el migcampista brasiler ha marcat quatre gols els últims cinc partits de lliga, a banda de provocar amb una altra arribada de les seves el penal previ al 0-2 del clàssic, en una rematada en què, a més, Dani Carvajal va ser expulsat. Perquè potser hi ha partits, com el d’ahir, en què Paulinho no juga bé, en què perd moltes pilotes i pateix per combinar al primer toc, però, com a contraposició, el brasiler està aportant uns gols que estan significant la consecució de punts.