Dembélé torna a caure lesionat

Continua la mala sort per a Ousmane Dembélé. El davanter francès s’ha tornat a lesionar i estarà entre tres i quatre setmanes de baixa. Dembélé, que no va acabar amb bones sensacions el partit de copa contra el Celta, va jugar els últims 25 minuts a Anoeta i va tornar a acabar el partit amb molèsties. El francès anava coix en el viatge de tornada a Barcelona, i ahir se li van fer proves mèdiques que van determinar que té un trencament fibril·lar al múscul semitendinós de la cuixa esquerra. Aquesta nova lesió no ha afectat la cirurgia de l’anterior.

Dembélé no ha tingut gaire sort des que va arribar al Camp Nou com a substitut de Neymar. Va aterrar a Barcelona a finals del mes d’agost i es va lesionar el 16 de setembre a Getafe. Només havia jugat 24 minuts en el derbi contra l’Espanyol i 71 contra la Juventus en la primera jornada de la fase de grups de la lliga de campions. A Getafe, en el seu segon partit com a titular, va haver d’abandonar el terreny de joc en el minut 26. El francès es va fer un trencament al tendó del bíceps femoral de la cama esquerra. Va haver de ser operat a Finlàndia pel doctor Sakari Orava i se li va preveure un temps de baixa d’entre tres mesos i mig i quatre mesos.

Dembélé va tornar als terrenys de joc després de l’aturada nadalenca en el partit de copa contra el Celta a Balaídos, i ha jugat quatre estones fins a tornar a lesionar-se, en els dos partits de copa contra els gallecs i en la lliga contra el Llevant i la Real Sociedad. Ara tornarà a estar entre tres i quatre setmanes de baixa. L’estat d’ànim del jugador francès no és el millor. El futbolista està deprimit després d’aquesta nova lesió.

Dembélé no hi serà demà en el partit contra l’Espanyol i Andrés Iniesta és dubte. El capità no va jugar a Anoeta per precaució, i ahir el club va informar que té una sobrecàrrega al soli de la cama dreta. No està descartat per a l’anada dels quarts de final de la copa, però sembla difícil que hi pugui arribar a temps.