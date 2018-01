Clar color blaugrana

L’única finalentre tots dos la va guanyar el Barça per 1 a 0 en el curs 1956/57

El sorteig dels quarts de final que es va celebrar la setmana passada va decidir enfrontar el Barça i l’Espanyol de nou en la copa del Rei. Serà una temporada amb quatre derbis i, en l’únic que hi ha hagut fins ara, els blaugrana van golejar al Camp Nou. Maneta amb hat-trick de Leo Messi i gols de Luis Suárez i Piqué. Després de l’eliminatòria els dos equips es tornaran a veure les cares el 4 de febrer en la jornada 22 de lliga.

Fent una ullada en la història dels derbis en la competició del KO, es pot certificar que el balanç és clarament favorable als interessos blaugrana. Aquesta serà la 19a vegada que s’enfronten en la copa i el Barça s’ha classificat en 13 ocasions. El domini és aclaparador. El primer precedent el trobem en la temporada 1928/29 en les semifinals, i precisament va ser l’Espanyol el que va accedir a la final. Es tornarien a enfrontar en els quarts de final de la 1935/36, amb triomf del Barça, i en la mateixa fase en la 1939/40, en què els que es van classificar van ser els blanc-i-blaus. El mateix van fer en els vuitens de final de la temporada següent, però en els quarts de la temporada 1941/42 va ser el Barça el que va accedir a les semifinals. En la 1948/49 els blaugrana es van imposar pel tercer i quart lloc i ho va tornar a fer en els quarts de final de la 1955/56. L’any següent hi hauria derbi en la final, en què el Barça va guanyar per 1 a 0 amb un gol de Sampedro. El partit es va jugar a l’Estadi Olímpic de Montjuïc.

La temporada 1960/61 l’Espanyol va eliminar el Barça en els vuitens de final. És l’últim cop que els blanc-i-blaus han deixat fora els blaugrana de la competició. 1963/64. La resta de precedents són els quarts de final de la 1963/64, els setzens de la 1969/70, els quarts de la 1973/74, en la quarta fase de la 1984/85, en els vuitens de final de la 1987/88, en les semifinals de la 1995/96, en els quarts de final de la 2000/01 i la 2008/09 i els vuitens de final de la temporada 2015/16. Les xifres globals dels enfrontaments entre el Barça i l’Espanyol en la copa del Rei són els següents. En total són 34 partits amb 19 victòries blaugrana, 6 empats i 9 victòries blanc-i-blaves. En aquestes eliminatòries, el Barça ha fet un total de 67 gols i l’Espanyol, 46.

L’últim precedent serà recordat pels múltiples incidents que es van viure al camp i a la graderia. L’eliminatòria va caure just després del primer partit de lliga després de l’aturada nadalenca de l’any 2016. Aquell partit va acabar amb empat a 0 en el marcador i del cantó blaugrana es van queixar de la duresa dels blanc-i-blaus, que van mantenir que només hi va haver intensitat. L’aleshores president blanc-i-blau, Joan Collet, va censurar les anàlisis que s’havien fet posteriors al partit i va parlar de dictadura “nacionalbarcelonista” als mitjans. El partit d’anada de la copa va estar farcida d’incidents, el més polèmic, una lletgíssima trepitjada del porter Pau López a Leo Messi, quan l’argentí era a terra. Després d’allò, picabaralles constants amb Luis Suárez, que va ser sancionat amb dos partits per una picabaralla posterior al túnel de vestidors, declaracions desafortunades de Gerard Piqué fent referència a la “meravellosa minoria” i la seva incapacitat per omplir el camp que van ser respostes per l’afició blanc-i-blava amb insults i pancartes molt desafortunades dirigides a Shakira en el partit de tornada.