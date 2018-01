“Els derbis són rivalitat, però no m’imagino un partit brusc demà”

Ernesto Valverde viurà demà el seu segon derbi Barça-Espanyol d’ençà que és entrenador del FC Barcelona. Amb el dolç record de la ‘maneta’ de la tercera jornada de lliga encara bastant present en la memòria, demà toca visitar Cornellà-el Prat, ara en la copa. Aquestes han estat algunes de les respostes més interessants de la roda de premsa prèvia al partit concedida fa uns instants abans de l’entrenament de l’equip:

El rival

“Veig a l’Espanyol en un bon moment de forma. En lliga ve de sumar alguns resultats positius i en la copa venen de remuntar l’eliminatòria contra el Llevant. El factor emocional pot tenir un paper important i el que intentarem és minimitzar els moments dolents, perquè en aquest tipus d’eliminatòries un petit mal moment durant el partit et pot deixar fora”.

Quina eliminatòria preveu?

“Serà un derbi de màxima rivalitat. Serà un partit dur, però no crec que sigui un partit brusc. Ni allà ni aquí. Seran partits de tensió però res més”.

Els perills de l’Espanyol

“Ells són un equip que no concedeix massa oportunitats al rival. Aquí al Camp Nou van tirar la línia de pressió més amunt del que acostumen a fer. No sé que faran demà. En tot cas són un equip ben armat. Defensivament sòlid i amb homes perillosos a dalt com Gerard Moreno i Baptistao”.

Partit especial per a Valverde?

“Porto bastants anys amb això del futbol. Ja he viscut molts retorns. Sempre està bé saludar a gent amb qui has coincidit en el passat. A més l’Espanyol em va permetre debutar a primera divisió com a futbolista. Però ara la meva obligació és intentar passar l’eliminatòria. Quan comença el partit t’oblides de l’aspecte més emocional”.

Dembélé

“No he parlat amb ell. Quan un jugador porta tant temps parat, quan torna poden passar aquestes coses. Nosaltres vam intentar ser prudents i que Ousmane anés entrant poc a poc, però ha tornat a tenir un petit problema. Esperem veure’l bé el més aviat possible”.

Pot afectar anímicament a Dembélé aquesta segona lesió?

“El que hem de fer és intentar no fer la bola més grossa. S’ha lesionat una altra vegada i ja està. No és bo que des de fora li arribi soroll en aquest sentit. Ho dic perquè si comencem a parlar de mala sort amb les lesions i aquestes coses, hi ha jugadors que mentalment els pot afectar i no seria positiu”.

Yerry Mina i Samuel Umtiti

“Umtiti està bé. De cara a demà seria massa precipitat però el veure’m jugar de altra vegada ben aviat. El cas de Yerry és diferent. Però tampoc jugarà demà. El seu és per un tema de transfer que encara no tenim resol”.

La ratxa de Suárez

“Suárez és un jugador que ens ofereix moltes coses. És un 9 difícil de fixar pels centrals. El tema del gol no em preocupava perquè generava ocasions. Ara està marcant. Millor per a nosaltres. Les ratxes són parts del futbol”.

Balanç d’aquesta meitat de la temporada