“Els derbis són rivalitat, però no m’imagino un partit brusc”

Ernesto Valverde viurà avui el seu segon derbi contra l’Espanyol d’ençà que és entrenador del FC Barcelona. Ni ell ni la resta de barcelonistes han oblidat el 5-0 de fa uns mesos al Camp Nou. Amb el dolç record de la maneta aconseguida en la tercera jornada de lliga encara bastant present en la memòria de tothom, aquesta nit al Barça li toca visitar Cornellà-el Prat, ara en la copa del Rei. Aquest serà el primer dels tres derbis de les pròximes tres setmanes. La situació recorda inevitablement el triple derbi que es va viure fa just ara dues temporades. Ningú, ni culers ni periquitos, han oblidat tampoc l’altíssima tensió que hi va haver en aquells tres partits del 2016, sobretot en els dos primers. Accions recriminables dins el mateix terreny de joc per part de futbolistes dels dos equips, trifulga al túnel de vestidors, càntics i pancartes desafortunades a les grades i pixades fora de test davant els micròfons... Molts ingredients tèrbols i poc futbol. Aleshores hi havia Luis Enrique i Constantin Galca. No hi eren ni Ernesto Valverde ni Quique Sánchez Flores, però tots dos van coincidir ahir a parlar més de futbol que del passat.

Valverde és un home de club. Queda clar, sense anar més lluny, en fets com el de dilluns. Ell va ser l’únic representant de la primera plantilla de futbol present al Teatre Romea en la celebració de la première del documental sobre Joan Gamper dirigit per Jordi Ferrerons. Però Valverde també és un home de seny. I seny és precisament el que espera que hi hagi avui al RCDE Stadium i dijous vinent al Camp Nou. Valverde precisament no és sospitós. Ara dirigeix el Barça, però té estima a l’Espanyol. És el club que li va donar l’oportunitat de jugar a primera divisió. Per això espera que aquesta nit hi hagi simplement futbol. La passió de qualsevol derbi, però sobretot futbol: “Serà un derbi de màxima rivalitat. Serà un partit dur, però no crec que sigui un partit brusc. Ni allà ni aquí. Seran partits de tensió, però res més.” “Veig l’Espanyol en un bon moment de forma. En la lliga acaba de sumar alguns resultats positius i en la copa ha remuntat l’eliminatòria contra el Llevant. El factor emocional pot tenir un paper important, i el que intentarem és minimitzar els moments dolents, perquè en aquest tipus d’eliminatòries un petit mal moment durant el partit et pot deixar fora. Ells són un equip que no concedeix gaires oportunitats al rival. Aquí al Camp Nou van tirar la línia de pressió més amunt del que acostumen a fer. No sé què faran aquesta vegada. En tot cas, són un equip ben armat. Defensivament sòlid i amb homes perillosos a dalt, com Gerard Moreno i Baptistão.”

Valverde ha viscut ja aquesta temporada el retorn a Bilbao, a Grècia, a València i a Vila-real. Avui li toca actuar com a visitant en una casa que també coneix bé. Les emocions, però, s’acaben amb el xiulet inicial: “Fa força anys que estic en el món del futbol. Ja he viscut molts retorns. Sempre està bé saludar gent amb qui has coincidit en el passat. A més, l’Espanyol em va permetre debutar a primera divisió com a futbolista. Però ara la meva obligació és intentar passar l’eliminatòria. Quan comença el partit t’oblides de l’aspecte més emocional.”

Deixant de banda el partit, a Valverde li van preguntar per diversos noms propis, com ara els de Dembélé, Yerry Mina, Umtiti i Luis Suárez. El tècnic lamenta que, per diferents motius, els tres primers siguin baixa avui, però confia en els bons números de l’uruguaià en els últims partits: “Suárez és un jugador que ens ofereix moltes coses. És un 9 difícil de fixar pels centrals. El tema del gol no em preocupava, perquè generava ocasions. Ara està marcant. Millor per a nosaltres. Les ratxes són part del futbol.”

“Estem bé. Hi ha hagut molts moments importants fins ara. El partit de la Juve al Camp Nou, per exemple, perquè era un partit difícil que ens agafava massa aviat, el partit de l’altre dia a Anoeta... Però el més important és que el millor encara hagi d’arribar. Estem en el camí correcte”, va dir quan li van demanar pels moments clau d’aquesta primera meitat del curs.