Melendo i Aleñá, la quota de factor emocional

Marc Navarro, Aarón, Sergi Darder, David López i Gerard Moreno. Cinc futbolistes del planter en l’onze titular de l’Espanyol. Piqué, Busquets, Sergi Roberto, Messi i Aleñá. Cinc futbolistes de la Masia en l’equip titular del Barça, amb l’afegit de Denis, que va jugar un any al Barça B i també va sortir d’inici, i Rafinha, que va tenir protagonisme en el segon temps, igual que Dídac i Melendo, l’heroi de l’Espanyol en el partit d’ahir al RCDE Stadium. Empat tècnic en l’alineació quant a l’ús de peces del planter.

Quique Sánchez Flores va dir en la roda de premsa prèvia al partit que fins ara no els havia sortit res bé contra el Barça en totes les propostes tàctiques plantejades amb anterioritat i va recórrer a la carta del factor emocional. Ahir aquest factor emocional va quedar equilibrat d’inici. Mig equip titular d’un i altre equip van ser homes de la casa que saben perfectament què és un derbi. Óscar Melendo, l’únic futbolista de l’Espanyol que ha passat per totes les categories del club fins a arribar al primer equip, va ser el gran nom propi del partit. El d’ahir va ser el seu primer gol oficial amb el primer equip de l’Espanyol. No hauria pogut triar un millor escenari ni un millor rival. Gol contra el Barça per brindar la primera victòria a l’Espanyol en un derbi des del 21 de febrer del 2009. Mai havia guanyat l’Espanyol al Barça com a local a Cornellà-el Prat. El gol va portar el segell del planter perquè la passada la va fer Marc Navarro.

Menor transcendència en el resultat final va tenir Carles Aleñá. Ell va ser la gran aposta de Valverde per al partit d’ahir. El tècnic blaugrana va tornar a demostrar que és un home que cuida el planter i li va donar la titularitat d’inici. Aleñá ja havia estat titular en els dos partits de l’eliminatòria contra el Múrcia, però havia quedat fora dels dos partits contra el Celta. El seu company Jose Arnaiz havia tingut més minuts fins ara en aquesta edició de la copa, però ahir el torn va ser per a Aleñá. El de Mataró va jugar en la seva posició natural com a interior i va tenir bastanta participació. Setanta-sis minuts va jugar a la Nueva Condomina, noranta minuts va jugar contra el Múrcia al Camp Nou i ahir Valverde li va donar una hora, fins al canvi per Suárez. Aleñá va demostrar personalitat i de les seves botes va néixer una de les millors oportunitats de gol del Barça. Va ser en el minut 43. Roberto va recuperar una pilota a camp propi, la va donar a Aleñá i aquest la va conduir, en una acció vertical i de potència, fins que es va plantar a la frontal i va assistir Denis, però el gallec, com ja va fer a Vigo, va malbaratar una oportunitat claríssima i va xutar fora.

Amb el filial, Aleñá suma 1.859 minuts aquesta temporada a segona divisió i ha fet sis gols. L’últim, fa cosa d’un mes contra l’Sporting. Melendo, per la seva banda, ha jugat ja 130 minuts a la lliga amb el primer equip i havia tingut també protagonisme a la copa contra el Tenerife i el Llevant (141 minuts fins ahir). El gol d’ahir, premi gros.