Fi a una ratxa de 29 partits sense conèixer la derrota

El Barça no perdia un derbi contra l’Espanyol des de l’11 de febrer del 2009. Mai havia perdut de fet encara al RCDE Stadium des de la seva inauguració. A Cornellà-el Prat, fins ahir, el Barça havia marcat ni més ni menys que 16 gols. Però ahir no va ser la nit. Fins i tot Messi va fallar un penal contra Diego López. No era el dia. Dues vegades s’havia quedat només el Barça sense marcar aquí a Cornellà-el Prat, però ahir tampoc va veure porteria. L’Espanyol, sí. El gol d’Óscar Melendo dona cert avantatge en l’eliminatòria a l’Espanyol i trenca una ratxa gloriosa del Barça. L’equip d’Ernesto Valverde no perdia un partit oficial des de la supercopa d’Espanya del mes d’agost contra el Real Madrid. Aviat està dit. El Barça feia ni més ni menys que 29 partits consecutius que no perdia. Però ahir va arribar el dia.

L’equip de Valverde està encara invicte a Europa i també en la lliga, després de tancar l’altre dia a Anoeta tota una primera volta del campionat sense perdre. També estava invicte en el torneig del KO, però el vigent campió de la competició va cedir ahir contra l’equip de Sánchez Flores. Valverde va igualar la millor ratxa de Guardiola (28 partits), però ha quedat a 10 partits del rècord històric del club, que continua en poder de Luis Enrique. Amb el tècnic asturià, el Barça va estar ni més ni menys que 39 partits sense conèixer la derrota la temporada 2015/16.