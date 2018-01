Gerard Piqué renova fins al 2022

El Barça ha arribat a un acord amb Gerard Piqué per renovar el seu contracte fins al 30 de juny del 2022. Així ho ha comunicat de forma oficial el club blaugrana aquest migdia. La seva clàusula de rescissió a més, queda fixada en 500 milions d’euros. D’aquesta manera, i tret que decidís no complir la totalitat del contracte, tot fa preveure que el central de la Bonanova es retirarà com a blaugrana, ja que tindrà 35 anys quan finalitzi aquest nou contracte. Aquesta és la desena temporada al Barça de Piqué, que arribarà doncs a les catorze temporades defensant la samarreta del primer equip blaugrana.

El club també ha informat que en els propers dies anunciarà la data de l’acte oficial de signatura del nou contracte que lligarà el jugador format a la Masia durant el que resta de temporada i els propers quatre anys.

D’altra banda, el central català també va ser protagonista un cop acabat el derbi d’ahir, quan va criticar el comportament de l’afició de l’Espanyol: “Ja sabem que jugar contra l’Espanyol a Cornellà sempre és difícil. Espero que tot això al Camp Nou no passi, que no s’insulti ningú i no es llancin coses al camp”.