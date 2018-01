Piqué es queda

Gerard Piqué mai ha amagat que el seu gran somni en l’aspecte professional és acabar la seva carrera esportiva al Barça, club que s’estima fins al moll de l’os i al qual va arribar amb només deu anys. Potser per això el central català no va dubtar ahir a mostrar la seva alegria a través de les xarxes socials, tot just després que el FC Barcelona anunciés oficialment que havia arribat a un acord amb Piqué, pel qual el contracte del jugador barceloní s’amplia fins al 30 de juny del 2022, moment en què el central tindrà ja 35 anys. Dit d’una altra manera, i com ja va succeir en els casos de Carles Puyol, Xavi Hernández, Andrés Iniesta i Leo Messi: Piqué defensarà la samarreta del Barça fins que ell vulgui, i més si segueix rendint a un nivell tan alt com fins ara, en què segueix sent el gran líder de la defensa blaugrana. A més, i encara que sigui un tema de menor incidència en el cas concret de Gerard Piqué, amb l’acord de renovació, la clàusula de rescissió del jugador ascendeix fins als 500 milions d’euros, una suma que evita que cap club del món es pugui ni tan sols plantejar el seu fitxatge. Amb l’acord entre les dues parts ja tancat, ara només falta l’acte protocol·lari de la signatura del nou contracte, un fet que es produirà en els propers dies.

El FC Barcelona tanca així una de les renovacions que tenia pendents de segellar abans del final de la temporada, un acord que no ha trigat gaire a concretar-se per la predisposició de Piqué de continuar lligat al club, una intenció que el central sempre ha volgut deixar ben clara.

‘Erasmus’ profitós

Estiu del 2004. L’entorn de Gerard Piqué, que llavors només té 17 anys, anuncia que el jove talent marxa al Manchester United, després d’unes convulses negociacions amb el FC Barcelona que acaben sense fumata blanca. El central, que ho ha guanyat pràcticament tot en les categories inferiors del club, en les quals fa set anys que hi és, veu així esquinçat el seu somni d’arribar al primer equip blaugrana. Per això, quan només quatre temporades després torna per la porta gran per formar part de la primera plantilla, no dubta a admetre les sensacions que va viure la tarda en què es va anunciar el seu fitxatge pel United d’Alex Ferguson, que no va posar cap impediment perquè Piqué tornés a casa seva. “Quan vaig marxar del Barça pensava que seria molt complicat poder tornar-hi. Estar aquí és un somni. Era la primera i l’única opció, i si es podia s’havia d’intentar”, va afirmar el central el dia de la seva presentació, l’estiu del 2008, per formar part del nou projecte encapçalat per Pep Guardiola. Aquells dies, però, es donava per fet que Gerard Piqué, encara jove i sense gaire experiència en l’elit, tornava al Barça per ser el suplent del duo formada per Puyol i Rafa Márquez. El central, però, no va trigar a convèncer tothom del seu enorme nivell, i d’un dia per l’altre es va erigir en una de les grans revelacions d’un equip històric que va acabar assolint el triplet, i amb Piqué homenatjant Luis Enrique en l’inoblidable 2-6 del Santiago Bernabéu. “Sabia que si Pep em donava minuts podia rendir, però mai hauria imaginat que tot aniria tan ràpid”, va admetre quan va acabar la temporada el central, que va tancar el curs amb 44 titularitats i gairebé 4.000 minuts disputats. Acabava de néixer un nou referent barcelonista.

Una dècada prodigiosa