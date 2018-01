El Barça reclama opcions de compra obligatòries

El FC Barcelona ha fet una gran inversió en aquest mercat d’hivern amb els fitxatges de Coutinho i Yerry Mina, i també té la massa salarial disparada des de fa anys. Per si això fos poc, ahir va renovar Piqué i en breu ho hauria de fer Sergi Roberto i, més endavant, Umtiti. Necessita, per tant, fer caixa amb els jugadors amb els quals no compta per al seu projecte. I està disposat a fer-se valer i no regalar els seus futbolistes pressionat pel fet de tenir massa fitxes a la plantilla.

Per desprendre’s d’Aleix Vidal està negociant amb el Sevilla, que està molt interessat a recuperar-lo després del bon any que va fer al club andalús. El jugador agrada molt al nou tècnic de l’equip, l’italià Montella, que ja el va intentar incorporar quan entrenava el Milan. Les converses amb el Sevilla van pel bon camí i en breu tenen previst presentar una nova oferta per satisfer els desitjos del Barça. Els andalusos primer van demanar una cessió i van acceptar incloure una opció de compra, mentre que el FC Barcelona era partidari d’un traspàs. Les converses es van encallar i el Sevilla va estar mirant altres opcions, així com el Barça va estudiar altres propostes. Si ha de marxar, però, la prioritat d’Aleix Vidal és seguir en la lliga, al Sevilla, així que els andalusos estan disposats a acceptar que l’opció de compra sigui obligatòria. Ara s’està discutint quina quantitat és l’adequada. El Barça pretenia 15 milions, una suma a la qual el Sevilla no pensa arribar de cap de les maneres. De fet, veu complicat fins i tot arribar als 10 milions, i estaria en disposició d’oferir-ne uns 8.

L’altra negociació oberta que està força avançada és amb l’Inter de Milà per Rafinha. En aquest punt també hi ha discrepàncies, sobretot en l’opció de compra a finals de temporada després de la cessió. Per la suma també n’hi ha, però no són insalvables. L’Inter no vol que sigui obligatòria i el Barça sí. Els italians es comprometen a fer-la efectiva sempre que es classifiquin per a la Champions, perquè això suposaria rebre una quantitat important de diners. Descartat el traspàs ara, que és el que voldria el Barça, el club blaugrana intentarà fins a l’últim moment que l’opció sigui obligatòria. Sobre el cost de la venda, els italians estan disposats a arribar als 35 milions d’euros, una xifra lleugerament inferior als 40 que pretenia el club blaugrana. L’operació s’ha de tancar ràpid perquè els italians ja han fet la seva última proposta i no entenen perquè el Barça tarda tant en acceptar-la. Rafinha, que va reaparèixer contra l’Espanyol 290 dies després de lesionar-se, ja té tancat un acord amb l’Inter, l’equip on vol anar, i necessita minuts. Uns minuts que difícilment tindrà al conjunt d’Ernesto Valverde.