“Seria negatiu pensar que no anem pel bon camí”

Andrés Iniesta i la dona del manxec, Anna Ortiz, han apadrinat el projecte Amb tu, com a casa, en el qual també col·labora l’Obra Social La Caixa, per ajudar a tirar endavant el nou centre de neonatologia avançada de l’hospital Vall d’Hebron, que permetrà millorar les infraestructures per construir habitacions d’ús exclusiu i totalment equipades per a les famílies dels nadons hospitalitzats. Aquesta campanya té com a objectiu recaptar 880.000 euros per crear el nou centre que permetrà als pares formar part del procés de cura dels seus fills. El de Fuentealbilla és la cara visible d’un projecte ambiciós i, ahir, tant ell com la seva dona van visitar el servei de neonatologia de l’hospital per veure de primera mà les instal·lacions i compartir una estona d’intimitat amb els pares dels infants per donar-los el seu suport.

“Vull agrair a la Vall d’Hebron que hagin pensat en nosaltres per formar part d’un projecte tan especial i espero que els objectius marcats es compleixin. Quan ets pare, tot t’afecta més i estar al costat dels familiars ens fa molt feliços”, va assenyalar Iniesta. Anna Ochoa, directora assistencial de l’hospital universitari Vall d’Hebron, també va voler “donar les gràcies a Iniesta i a l’Anna per formar part d’aquest projecte”. “Estem treballant des de fa anys per intentar acostar les famílies al servei de l’UCI neonatal, que cada cop s’integren més en l’assistència a aquests nadons. Estem en un projecte de millora de les infraestructures de l’hospital per intentar tenir unes habitacions on les famílies puguin estar amb els nadons”, va finalitzar la doctora Ochoa.

En l’àmbit estrictament esportiu, el manxec va voler restar importància a la derrota en la copa contra l’Espanyol i confia remuntar al Camp Nou per accedir a les semifinals de la copa. “Ningú esperava estar en aquests moments sense cap derrota. En el futbol tots els partits són difícils. Per sort és una eliminatòria i en la tornada intentarem capgirar la situació. Per una derrota seria molt negatiu pensar que no anem pel bon camí. No per guanyar o perdre, sinó per la sensació tan positiva que mostra l’equip.” Iniesta no vol parlar d’alarmes.

El capità blaugrana no va poder jugar al RCDE Stadium per una sobrecàrrega al soli de la cama dreta i molt probablement tampoc serà al Benito Villamarín aquest diumenge per una lesió que s’acumula a les diverses que ha sofert durant la resta del curs. “Afortunadament no són lesions greus les que estic tenint però treballo cada dia per reaparèixer com més aviat millor. No crec que la baixa sigui per un temps llarg.” El de Fuentealbilla treballa amb l’esperança de poder arribar en condicions de disputar el derbi decisiu de dijous vinent.