Rafinha, cedit a l’Inter amb una clàusula de compra condicionada

Després de la marxa d’Arda Turan al Basaksehir turc i de l’anunciat adeu de Javier Mascherano a la lliga xinesa, que es farà efectiva tan bon punt Samuel Umtiti rebi l’alta mèdica, el FC Barcelona va enllestir ahir la tercera sortida d’aquest mercat d’hivern, la de Rafinha Alcántara, que jugarà cedit fins al final de temporada a l’Inter de Milà, en un acord que també preveu una clàusula de compra obligatòria condicionada al fet que el conjunt neroazzuro es classifiqui per a la propera edició de la lliga de campions. En el cas que això succeeixi, l’Inter de Milà pagarà al Barça 35 milions d’euros fixos més tres en variables, mentre que si queda fora de la Champions tots dos clubs hauran de seure de nou a negociar. Rafinha es desplaçarà en les properes hores a Milà, on demà veurà des de la llotja de San Siro el partit entre el seu nou equip i la Roma, i dilluns passarà les proves mèdiques i serà presentat com a nou jugador de l’equip que dirigeix Luciano Spalletti.

Amb l’acord tancat entre el jugador i l’Inter de Milà des de fa dies, la principal pedra a la sabata de les negociacions ha estat la clàusula de compra obligatòria, ja que mentre el Barça la volia incloure, i d’una quantitat de 40 milions, l’Inter només volia fixar un preu, i que mai superés els 35 milions. Finalment, els dos clubs van arribar ahir a un punt intermedi, la condició que la clàusula s’apliqui sempre que el conjunt italià es classifiqui per a la propera edició de la Champions, i amb una quantitat que amb variables ascendeix fins als 38 milions. Cal considerar que en aquests moments l’Inter de Milà és el tercer classificat de la Serie A –assoleixen un bitllet per a la Champions els quatre primers–, tot i que té la Lazio a només dos punts i la Roma, amb la qual s’enfronta demà, a tres.

D’aquesta manera, doncs, Rafinha Alcántara posa el punt final a la seva segona etapa al Barça, club on es va formar i al qual va tornar l’estiu del 2014 a través de Luis Enrique, que ja l’havia dirigit al filial blaugrana i al Celta. Tot i tenir moments puntals de continuïtat, el cert és que el rendiment del migcampista brasiler no ha estat tan brillant com tothom esperava, un rendiment irregular marcat per les lesions, ja que, molèsties musculars a banda, en aquest període el jugador ha tingut un trencament del lligament encreuat anterior del genoll dret i una ruptura amb recaiguda del menisc. En aquestes tres temporades i mitja al Barça, Rafinha ha disputat un total de 79 partits oficials, en els quals ha marcat 11 gols, i ha guanyat una lliga de campions, dues lligues, un mundial de clubs, tres copes del Rei i una supercopa d’Europa.