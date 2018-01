Vermaelen es lesiona i Umtiti torna set setmanes després

Vermaelen, com en tots els partits que havia disputat des de la seva aparició fulgurant, estava jugant ahir un altre cop a un nivell altíssim. Fi amb la pilota als peus, ben col·locat i atent a l’anticipació. De fet, amb el retorn a la convocatòria d’Umtiti, que fins a la lesió estava sent un dels blaugrana més destacats del curs, havia començat el debat sobre com hauria de gestionar Valverde la rentrée del francès, ja que Vermaelen s’havia guanyat el dret de seguir disputant moltíssims minuts. Tot es va esquinçar, però, poc abans del descans, quan el central va arrencar a córrer per mirar de tallar una cursa de Sergio León, moment en què es va aturar i es va posar la mà a la part de darrere de la cuixa, un gest fatídic que va fer ressorgir tots els fantasmes de la carrera de Vermaelen, un central esplèndid massacrat pels problemes musculars. En acabar el partit, el club va comunicar que el belga té una lesió als isquiotibials de la cuixa esquerra, però que fins avui no se’n sabrà l’abast exacte.

La lesió, és clar, va trastocar els plans de Valverde, que va haver de donar més minuts dels desitjats a Umtiti, que tot just acabava d’entrar a la convocatòria després d’estar-se més d’un mes i mig a la infermeria. El francès, però, no va trigar a demostrar que no ha perdut la forma física, ja que va completar una segona meitat excel·lent.

Un mariscal inesperat