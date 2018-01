Maneta de campionat

Vermaelen va caure lesionat i Umtiti va tornar a la defensa

Espectacular segona part del Barça al Benito Villamarín. Els d’Ernesto Valverde van aguantar l’embranzida d’un valent Betis en la primera i van acabar golejant després del descans amb Messi i Luis Suárez com a estrelles i amb Rakitic encarregant-se de tombar la resistència local. Cinc gols, una maneta contra una defensa que quan va perdre la concentració va veure com els blaugrana li passaven per sobre com un corró. Una golejada per deixar la lliga pràcticament sentenciada en la primera jornada de la segona volta. Perquè sembla difícil que els de Valverde perdin un campionat que lideren amb onze punts sobre l’Atlético de Madrid, catorze sobre el València i dinou sobre el Real Madrid. Només una crisi de dimensions desconegudes podria fer perdre la lliga al Barça.

Tot i que l’equip blaugrana i també el Betis de Quique Setién són dos equips de vocació ofensiva, el partit va acabar sense gols en una primera part de lluita, molt intensa. De fet, van ser comptades les oportunitats de gol i les vegades que van haver d’intervenir amb les mans els dos porters, que van tenir molta feina amb els peus a causa del plantejament dels dos entrenadors. El Betis arribava amb la moral pels núvols després d’enllaçar dues victòries consecutives, una contra l’etern rival, el Sevilla, al Sánchez Pizjuán. Tot i tenir al davant l’autoritari líder de la lliga, Setién no va renunciar a la seva idea. Amb una alineació ofensiva i la pressió molt avançada i asfixiant durant molts moments, va mirar d’aturar un Barça que es va sentir molt incòmode sobre la gespa del Benito Villamarín en el primer període. Valverde, amb baixes importants com Dembélé, Iniesta i Paulinho, que va disputar uns minuts, i Coutinho, que encara no ha debutat, va continuar confiant en el 4-4-2 que tan bons resultats li ha donat quan s’ha enfrontat a rivals d’entitat. Sergi Roberto va deixar el lateral dret a Semedo per jugar allà on més li agrada, al mig del camp. André Gomes completava la zona ampla mirant d’ajudar Jordi Alba per la banda esquerra. Va haver de ser molt agressiu en els primers minuts el portuguès, que va fer les tres primeres faltes del Barça i va veure ben aviat una targeta groga.

Els dos equips volien reduir al màxim els espais. Es van pressionar molt i els porters van tenir molta possessió. Adán no és un virtuós amb els peus. Ter Stegen, que moltes vegades va sortir de la seva àrea per iniciar l’atac, va ser molt precís amb passades en llarg buscant la velocitat de Luis Suárez, però l’uruguaià no va poder evitar caure unes quantes vegades en fora de joc i va tenir problemes per superar Feddal i Mandi. Amb la pressió dels dos equips i els espais reduïts, es van veure moltes imprecisions en la passada. Una llàstima per part blaugrana, perquè el Betis avançava molt la defensa i alguna bona passada a l’espai, acompanyada d’un bon desmarcatge, podia fer molt mal als andalusos. Però pocs jugadors tenien els blaugrana per anar a l’espai: Suárez, Alba, Sergi Roberto i poca cosa més. El reusenc va tenir l’única oportunitat de la primera part per al Barça, però va rematar alt després de combinar amb Suárez. Messi, que va xutar al lateral de la porteria en el minut 30, buscava la pilota per mirar de fer ell la passada, però Javi García no el deixava pensar. El Betis incomodava el Barça, però no rematava. Un xut de Guardado que va sortir prop del pal només de començar el partit i poca cosa més en una primera part amb una nova lesió a les files blaugrana. Vermaelen va aguantar fins ahir, fins al minut 39 del partit del Villamarín. El belga havia participat en els últims tretze partits de manera consecutiva, l’únic jugador de la plantilla que ho havia fet. Com si estigués tot estudiat, ha aguantat fins a la recuperació d’Umtiti, que va tornar als terrenys de joc a Sevilla en substitució del belga.

Va aguantar Vermaelen fins al final de la primera part del Villamarín. Més o menys com el que va aguantar el Betis al Barça, que va ser una piconadora entre els minuts 58 i 68, amb tres gols que van sentenciar el partit i pràcticament la lliga. Fins aquell moment, els andalusos havien estat magnífics en tasques de contenció, però, com passa en la majoria de partits, el cansament passa factura als rivals del Barça en la segona part. El cansament físic i també el mental. Mantenir la concentració contra Messi i companyia durant noranta minuts és molt complicat i el Betis es va desfer després del primer gol blaugrana. Va ser un jugador amb passat sevillista l’encarregat d’obrir la llauna. No és Rakitic un jugador que acostumi a anar a l’espai, però va aprofitar una gran passada de Luis Suárez amb la defensa del Betis situada al mig del camp per plantar-se sol davant Adán i fer el primer gol. Els locals van quedar tocats i definitivament enfonsats cinc minuts després quan una passada arriscada d’Adán a Fabián va significar una recuperació de Busquets amb immediata passada a Messi, que sortia després de fer la pressió i no va desaprofitar el regal. Des d’aquell minut ja només hi va haver un equip sobre el terreny de joc. Luis Suárez, que va lliurar durant tot el partit una batalla particular amb Feddal, va fer el tercer aprofitant una centrada de Rakitic. I encara va tenir temps Messi de fer un quart gol amb una gran jugada individual i regalar el cinquè a Suárez. Valverde també es va permetre donar minuts a Deulofeu, que continua negociant la seva sortida del club.