El gol que va canviar el partit

Rakitic està plenament adaptat a Barcelona i al Barça. És completament feliç i en l’aspecte professional ha triomfat. S’ha forjat un palmarès admirable i és un futbolista amb un pes important a l’equip des que va arribar la temporada 2014/15. Al seu cor, però, sempre tindrà reservat un espai enorme per a Sevilla i el Sevilla. De fet, mai ha amagat que algun dia li agradaria tornar a jugar al club andalús, on va viure una experiència fantàstica i de la qual guarda els millors records. Ídol per als sevillistes, va arribar a ser capità de l’equip i encara conserva un accent andalús quan parla castellà. Ahir tornava a Sevilla per viure “un partit sempre especial”, perquè s’enfrontava amb el Betis, l’etern rival.

I Rakitic no va fallar als seus amics sevillistes. El migcampista croat va ser l’encarregat d’obrir la llauna en el minut 58 i després del seu gol, el panorama del partit va canviar completament. El seu primer gol en aquesta lliga –havia marcat en la copa contra el Celta i en la Champions contra la Juventus– va ser el desllorigador d’un partit que estava sent incòmode fins a aquell moment. La pressió home a home del Betis havia complicat molt les coses als de Valverde, que després del gol de Rakitic van oferir un autèntic espectacle, un vendaval de joc liderat per un Messi sublim. Però el gol del croat va ser decisiu per tot el que va venir després. Rakitic va completar una molt bona jugada del Barça, que va trencar les línies del Betis amb un seguit de passades al primer toc. L’última, de Luis Suárez a l’espai perquè Rakitic conduís, es quedés sol davant d’Adán i el superés amb un xut amb l’esquerra que es va colar per sota del braç del porter. Era la cinquena diana que marcava al Betis, l’equip al qual ha fet més gols durant la seva carrera. Tres els va fer vestint la samarreta del Sevilla i dos amb el Barça. Una dada que segur que agrada a un sevillista confés com ell. Va ser un gol important, un més que s’afegeix a la seva llista de gols importants, i ja n’acumula uns quants. També va participar en el 0-3, perquè la centrada que Luis Suárez va rematar de manera acrobàtica va ser seva.

Al marge del gol i de l’assistència, el partit de Rakitic va ser boníssim en moltes facetes del joc. Va ser clau en la recuperació –va ser qui en va aconseguir més, deu, juntament amb Jordi Alba–, també va estar encertat en la creació, fent passades de mèrit, i va destacar en l’arribada. El seu desplegament físic és brutal. En els últims dos gols, apareix a la fotografia dins l’àrea, acompanyant la jugada. El seu gran partit al Villamarín va ser com una petita venjança per la derrota que els de Quique Setién van infligir al seu estimat Sevilla el dia de Reis.