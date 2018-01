“Ells han arriscat i ho hem aprofitat”

Ernesto Valverde va destacar en la roda de premsa posterior al partit la capacitat dels blaugrana per transformar un partit molt exigent durant la primera part per la pressió “home a home en tot el camp” per part del Betis. “Els primers 15 minuts hem patit, perquè ells també han canviat el sistema jugant amb tres al darrere, fins que ens ha costat ajustar-nos. Després hem aconseguit el control i a mesura que ells han assumit riscos, nosaltres els hem aprofitat”, va afegir.

“Havíem d’esperar el nostre moment i la nostra paciència ens ha donat resultat”, va comentar respecte a la reacció de l’equip en la segona part, influenciada pel lògic desgast del rival: “El temps passa, les forces ja no són les mateixes, els equips s’obren, hi ha hagut el primer gol i a partir d’aquí, hem anat a més”, va exposar. Valverde també va destacar el compromís dels seus jugadors com una de les principals virtuts: “Veig l’equip molt compromès amb el que fa. Està junt, tant si són coses bones com dolentes.”

En l’aspecte individual, no va estalviar elogis a Leo Messi, un dels protagonistes de la reacció en la segona part: “Ens ha tocat viure un temps en què veiem aquest jugador cada setmana i cal disfrutar-lo. És el millor jugador que hi ha i, crec, que hi ha hagut en el futbol.” També va destacar la capacitat d’equilibrar l’equip d’Ivan Rakitic. “Està fent una temporada boníssima”, va destacar el preparador blaugrana. I sobre Gerard Deulofeu, no va desvetllar si pot, o no, marxar en aquest mercat d’hivern: “No sé què pot passar. El canvi ha estat en el mateix context que el de Rafinha [dijous passat contra l’Espanyol]. Pensava que ens podia ajudar.”

La victòria permet als blaugrana augmentar fins a onze punts l’avantatge respecte al principal perseguidor, l’Atlético. Valverde, però, no vol cap relaxació: “La nostra intenció és seguir empenyent en la lliga, guanyar el màxim nombre de partits que puguem i no especular amb la distància.”