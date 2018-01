Rafinha passa la revisió mèdica i firma amb l’Inter

Ahir es va oficialitzar la cessió de Rafinha a l’Inter de Milà, una operació que va quedar gairebé tancada durant el cap de setmana. De fet, només faltava que el jugador passés la revisió mèdica corresponent amb el club italià, cosa que va fer ahir al matí. Superat aquest tràmit, Rafinha ja va poder signar el nou contracte, que el vincularà amb l’Inter com a mínim fins al final de la temporada. La fórmula escollida, finalment, ha estat una cessió fins al 30 de juny del 2018. El club italià té una opció de compra per valor de 35 milions d’euros, més tres milions en variables, que haurà de confirmar abans que acabi aquesta temporada. L’Inter de Milà assumeix tota la fitxa del jugador. Si se’l queden, Rafinha firmaria per tres anys més amb els italians. El club blaugrana va intentar que l’opció de compra fos obligatòria, però finalment no ha pogut ser així. Es va parlar també que ho fos si el conjunt italià es classificava per a la pròxima Champions.

Rafinha s’ha buscat una sortida perquè tenia molt clar que al Barça li costaria molt tenir els minuts que necessita per intentar entrar en la llista del Brasil de cara al mundial de Rússia. La competència en les posicions en què ell pot actuar –als interiors i a l’extrem– és ferotge, i més encara des de l’arribada de Coutinho en el mercat d’hivern. El migcampista ha estat gairebé nou mesos allunyat dels terrenys de joc per culpa d’una lesió al menisc que el va obligar a passar dos cops per la sala d’operacions. Va reaparèixer en el partit de la copa del Rei contra l’Espanyol. Rafinha va disputar els últims tretze minuts de l’enfrontament, en substitució de Denis Suárez.

El brasiler es va acomiadar ahir del Barça amb un missatge en el seu perfil d’Instagram. Va tenir paraules elogioses per a tothom. “Eternament agraït a aquest escut, al club i als aficionats, que m’han donat tot el seu suport en els moments més durs. Han estat dotze anys completament increïbles.” Als treballadors, els diu que els portarà sempre al cor i es mostra molt content per haver-se pogut acomiadar amb la samarreta posada. “Força Barça i eternament blaugrana.” Aquestes són les últimes paraules del seu missatge. Rafinha diu adeu al Barça després d’haver disputat 79 partits amb el primer equip.