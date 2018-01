Masche parla demà, i dijous, l’homenatge

Torna Big Sam, marxa el Jefecito. Aquest era el tracte i així serà. Samuel Umtiti va reaparèixer contra el Betis al Benito Villamarín. La lesió muscular de Thomas Vermaelen als isquiotibials en la primera meitat del partit de diumenge va propiciar el retorn obligat del central francès. Era la seva primera convocatòria des de la lesió i les circumstàncies van fer que ja el tornéssim a veure de curt. De nou en actiu i rendint a bon nivell. Valverde recupera Umtiti, perd Vermaelen per dues setmanes i perd també Mascherano per sempre. Amb la tornada a escena de Big Sam, Mascherano ara ja sí que té via lliure per fer les maletes, tal com havia pactat amb el club. L’adeu de l’argentí es consumarà aquesta setmana.

Mascherano no va viatjar diumenge a Sevilla per culpa d’unes molèsties físiques, però ahir el jugador ja es va entrenar amb aparent normalitat amb la resta del grup. El d’ahir, si no hi ha cap novetat d’última hora, va ser el penúltim entrenament del central argentí amb els seus companys. Avui l’equip té dia de festa i serà demà quan el grup tornarà a la feina. La de dimecres serà l’última sessió preparatòria abans del derbi de copa de dijous contra l’Espanyol, i en principi s’espera que Javier Mascherano participi en aquesta sessió. El principal dubte ara mateix és si tindrà algun minut dijous contra l’Espanyol. Valverde té la paraula.

Mascherano preferiria lògicament acomiadar-se des de la gespa, però el seu estat físic i l’afegit de la transcendència del partit de dijous dictaran sentència. Si Masche està dijous plenament recuperat i si el context del partit ho facilita, podria acomiadar-se jugant. Si no, no.

El que sí que és més o menys clar és com serà l’adeu del Jefecito pel que fa a protocol. Tot i que Mascherano no és amic d’aquest tipus de cerimònies, el mateix dijous el club li farà un petit homenatge al Camp Nou. El dia abans del derbi, demà, hi ha prevista també una roda de premsa del futbolista a l’Auditori 1899, on ell es podrà acomiadar de tot el barcelonisme en general. Serà una compareixença emotiva i en la qual Mascherano estarà acompanyat del seu cercle íntim i dels seus companys de vestidor, amb Messi i la resta de capitans al capdavant.

Mascherano deixa el club després de set temporades i mitja, i divendres viatjarà a Marbella per incorporar-se a la concentració del seu nou equip, l’Hebei Fortune de Manuel Pellegrini, que fa setmanes que prepara el debut a la lliga xinesa del mes de març. L’operació, com ja es va dir al seu moment, deixa al Barça deu milions d’euros.