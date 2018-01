Mascherano: “El somni s’ha acabat. Toca despertar”

“Em sento un privilegiat. Que la gent que ha treballat al meu costat dia a dia et valori és el millor estímul que un pot tenir. M’emporto dins el cor totes les bones paraules que han dit de mi els meus companys. Aquí l’afortunat sóc jo. Vaig arribar al Barça fa set temporades i mitja per complir un somni i ara és hora de despertar. El somni s’ha acabat. Toca dir adéu”. “El vestuari ha estat el gran secret de tots aquests anys. Quan vaig arribar pensava que em trobaria un grup difícil per tot el que s’havia guanyat anteriorment, però el que em vaig trobar és un grup humà extraordinari. Puyi, Xavi i Victor van començar això. Ells van marcar el camí i després uns altres vam agafar el relleu amb les mateixes intencions. Ells van marcar una manera de fer les coses que al final representen els valors d’aquest club”. “Jo he tingut la oportunitat de formar part del món Barça i he pogut comprovar la grandesa d’aquest club. Ara marxo tranquil amb mi mateix i amb ganes d’iniciar un nou repte. Sempre he dit que el més difícil de formar part de tot això era triar el moment de dir adéu i aquest moment ha arribat. Marxo feliçi i espero poder celebrar molts títols d’aquest equip aquesta temporada, però ara des de la distància”. Paraules de Javier Mascherano. El jefecito marxa. Deixa el Barça després de set temporades i mitja, en les quals ha jugat 334 partitis oficials i ha guanyat 18 títols com a blaugrana. Marxa deixant una petjada enorme. Exemple de compromís i de professionalitat.

L’argentí s’ha acomiadat fa uns instants en un acte institucional fet a l’Auditori 1899, en el qual ha estat acompanyat de tots els membres de la plantilla actual, i de dos convidats d’excepció com Carles Puyol i Éric Abidal. Demà, en els prolegòmens del derbi de copa contra l’Espanyol, dirà adeu a l’afició culer des de la gespa.