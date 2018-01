“Intentarem deixar la derrota de l’anada en una anècdota”

Ernesto Valverde ha ofert aquesta tarda la roda de premsa prèvia al derbi de demà contra l’Espanyol, corresponent a la tornada dels quarts de la copa. L’1-0 de l’anada al RCDE Stadium obliga als blaugrana a remuntar si volem seguir endavant al torneig. Així enfoca el tècnic la cita:

DERBI ATRACTIU:

“Classificar-se per a les semifinals és un premi llaminer; intentarem remuntar i deixar la derrota de l’altra dia en una anècdota”

COUTINHO POT SER CONVOCAT?:

“Hem d’esperar a L’entrenament d’aquesta tarda, Moutinho. Tenim varis jugadors que podrien entrar, o no. Ho valorarem.”

MOTIVACIÓ EXTRA?:

“Crec que és un partit sempre assenyalat pel bàndol de l’Espanyol i pel nostre. És un partit complicat en qualsevol moment i lloc”

PARTIT BRUSC?:

No crec que sigui un partit brusc A l’anada hi va haver tensió, però va ser un va ser un partit net.”

PLANTEJAMENT DE L’ESPANYOL:

“D’entrada el veig similar al del partit d’anada, Un rival ordenat, solidari i que voldrà esperar el seu momento.”

PIQUÉ, ENTRE ELS CAPITANS?:

“Ho han de decidir els jugadors i no m’agrada entrar en aquestes qüestions. Piqué i altres jugadors tenen capacitat per fer-ho.

PRIORITATS:

“Ara la prioritat és el partit de copa. El partit més immediat és el de demà i posarem tota l’obstinació per remuntar.”.

FAVORITISME:

“Que algun et pengi el cartell de favorit no m’importa, Per a nosaltres no significa res.”

MERCAT D’HIVERN:

“No sé que passarà fins el tancament del mercat, però en principi estic content amb el que tenim.”