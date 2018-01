Un títol en l’horitzó

El FC Barcelona i l’Espanyol es juguen avui una plaça en les semifinals de la copa del Rei. Un derbi d’alta tensió, perquè en joc hi ha la possibilitat de quedar-se a les portes d’una final i, per tant, d’estar molt a prop de poder tenir el privilegi de lluitar per un títol, per menor que sigui en comparació amb la lliga o la Champions. El Barça, però, fa anys que ha aconseguit donar prestigi i rellevància a aquesta competició. Se la pren molt seriosament. Ja no només perquè sigui el rei de la competició, amb 29 títols, i el vencedor de les tres últimes edicions, sinó perquè com molt bé han reconegut els últims inquilins de la banqueta, la final de la copa del Rei té una mística especial. I quan s’hi està tan a prop és absurd no deixar-s’hi la pell per intentar arribar-hi.

El primer pas, però, és classificar-se per a les semifinals, i en aquest moment, els agradi o no, el que ho té més a tocar és l’Espanyol, que va vèncer en el partit d’anada dels quarts de final. L’avantatge és mínim, de només un gol, però ja és suficient perquè el Barça estigui obligat a guanyar avui al Camp Nou, i a fer-ho per més d’un gol. Tenint en compte el potencial ofensiu dels blaugrana, aquest objectiu no sembla excessivament complicat, però al davant es trobaran un Espanyol amb una il·lusió tremenda i que està disposat a patir de valent per defensar l’1-0 de Melendo aconseguit a Cornellà-el Prat per seguir somiant amb un títol que no aixequen des del 2006. Que a més sigui eliminant el rival ciutadà ja és una motivació més per a un equip que va celebrar el triomf de l’anada com si es tractés d’un títol més. Aquella victòria va significar posar fi a la ratxa de 29 partits sense perdre que acumulava el Barça. La derrota contundent per 0-3 contra el Sevilla, però, els va retornar a la realitat de la lliga, mentre que els blaugrana es van refer del cop derrotant amb contundència el Betis i demostrant que l’ensopegada en la copa va ser només un accident en l’excel·lent marxa de l’equip.

Conscient que toca remuntar, Ernesto Valverde aparcarà les rotacions i posarà a la gespa un onze de luxe. No es guardarà res. Sap, a més, que l’equip blanc-i-blau és un conjunt ordenat i solidari que intentarà, sobretot, mantenir la porteria a zero i buscar en algun contraatac o en alguna jugada d’estratègia avançar-se. Per tant, caldrà anar a totes des del primer minut. Cillessen tornarà a la porteria en la seva competició, mentre que a la defensa no es preveuen gaires canvis. Semedo i Jordi Alba s’entreveuen com els laterals i l’eix serà per a la parella Piqué Umtiti. El francès ja va demostrar contra el Betis que està completament recuperat de la lesió i que pot jugar amb normalitat. Al mig del camp, Busquets estarà flanquejat per Rakitic, en un bon estat de forma, i per Andrés Iniesta, que també torna a la convocatòria després de rebre l’alta mèdica. Sergi Roberto podria fer de quart migcampista just al darrere dels dos davanters més golejadors de la lliga, Leo Messi i Luis Suárez.

Un dels atractius del partit serà poder veure si Coutinho i Yerry Mina juguen els seus primers minuts vestint la samarreta blaugrana. El brasiler, que feia uns dies que s’entrenava amb el grup, va rebre ahir l’alta mèdica i està frisós per debutar lluint el número 14 a l’esquena. Debutar en un partit decisiu, i contra el rival ciutadà, és un gran al·licient. També per al defensa colombià, que ha d’aprofitar l’absència de Vermaelen aquests quinze dies per intentar convèncer Valverde que mereix tenir oportunitats. Qui també torna a la llista és Paco Alcácer, recuperat, i en queden fora Denis Suárez i Deulofeu.

Quique Sánchez Flores no ha volgut donar cap pista i no donarà la llista de convocats fins avui. L’equip que sortirà al Camp Nou podria ser gairebé calcat al de l’anada, amb un únic canvi: Baptistão podria entrar al lloc de Darder. L’equip titular seria el format per Diego López, l’heroi a Cornellà amb el penal aturat a Messi; una defensa formada per Marc Navarro i Aarón als laterals i Naldo i Duarte com a centrals; un mig del camp amb Javi Fuego, David López, Granero i Víctor Sánchez, i al davant Lep Baptistão i el referent golejador de l’equip, Gerard Moreno. L’Espanyol ha de lluitar contra el potencial del Barça i també contra la seva història al Camp Nou. Per això Sánchez Flores no volia assumir el paper de favorit, malgrat l’avantatge que tenen. L’última vegada que els blanc-i-blaus es van imposar al feu barcelonista va ser la temporada 2008/09, 1-2. Des d’aleshores, totes les visites, deu entre la lliga i la copa, s’han saldat amb derrotes i amb només tres gols.