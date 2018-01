“Intentarem deixar la derrota de l’anada en una anècdota”

Com no podia ser d’una altra manera, Ernesto Valverde va qualificar el derbi d’avui com un “cara o creu”. “És clar que tenim un desavantatge, que és el resultat de l’anada, i l’avantatge que juguem al nostre camp. Esperem que el nostre públic ens empenyi”, va exposar ahir, en la roda de premsa prèvia a la tornada dels quarts de copa. Una cita que “motiva” i que pot atorgar “el premi llaminer d’accedir a les semifinals del torneig”. “Intentarem allargar la bona ratxa de la lliga també a la copa i remuntar per deixar la derrota de l’altre dia en una anècdota”, va comentar amb referència a l’1-0 encaixat fa una setmana al RCDE Stadium.

Tot i el resultat advers de l’anada, els pronòstics continuen assenyalant els blaugrana com a favorits per superar una eliminatòria. Valverde es va mostrar indiferent respecte a aquesta valoració: “Que algú et pengi el cartell de favorit no m’importa. Qui ens consideri favorits que ho faci, però la realitat és que nosaltres de moment no guanyem i el 0-0 ens penalitza.” “Hi ha qui es vol treure el cartell de favorit per treure’s un pes de sobre, però a nosaltres ens és igual. Tenim una feina a fer i la intentarem fer bé”, va afegir sobre aquesta qüestió.

Per a aquesta nit, Valverde s’espera un duel “similar al de l’anada”. “No crec que l’Espanyol renunciï a atacar-nos, però no des del principi perquè de moment guanya l’eliminatòria i és un equip ordenat, solidari i d’esperar el seu moment”, va afirmar. Tampoc espera un partit més brusc del que implica un derbi, i posa com a exemple el duel de fa una setmana: “L’anada va tenir tensió, però va ser un partit net. Demà [avui per al lector] es tornarà a notar que és un derbi i que hi ha coses en joc, però no espero que sigui aspre.” En coherència amb aquesta previsió, va treure transcendència a les declaracions de Leo Baptistão en les quals deia que a Leo Messi caldria aturar-lo de qualsevol manera: “És una forma de parlar. No crec que la intenció de Baptistão vagi més enllà del que marca el reglament.”

Valverde va explicar que tots els derbis entre el Barça i l’Espanyol són especials, “en qualsevol moment i lloc”. Tot i això, va admetre que el resultat de l’anada atorga al d’avui “una motivació especial”. “Tant per a la nostra afició com per a la de l’Espanyol, perquè té possibilitats de classificar-se.” I a la pregunta de si caure a mans de l’equip blanc-i-blau seria més decebedor que contra un altre rival, el tècnic va ser clar: “Em fastiguejaria igual.”

Més enllà de la cita d’aquest vespre, el tècnic blaugrana també va respondre a preguntes relacionades amb el mercat de fitxatges. “No sé què passarà fins al tancament del mercat, però en principi estic content amb el que tenim”, va respondre en relació amb la qüestió de si hi pot haver més moviments els pròxims dies. El que no preveu són més novetats en la posició de central, confiat en la recuperació de Thomas Vermaelen en el termini previst (dues setmanes): “Estic molt content amb els centrals que tenim. Ja hem portat Yerry Mina, que ha de passar un període d’adaptació. De moment, no estic pensant en res més que a recuperar Vermaelen i tenir els quatre centrals disponibles.”