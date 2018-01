El Chelsea queda eliminat

El Chelsea confirma la dinàmica descendent en aquest inici d’any amb una eliminació dolorosa contra un Arsenal amb moltes baixes. Després de vèncer amb solvència el Brighton en la lliga, ahir es van veure superats a l’Emirates Stadium (2-1) després de l’empat a zero de l’anada. Amb la derrota, els blues queden a les portes de la final de la copa de la lliga, que es disputarà el 25 de febrer, enmig de l’eliminatòria contra el Barça, tot i que els de Conte tindran un objectiu menys amb què distreure’s.

La nit arrencava bé per als interessos del Chelsea amb el gol de Hazard en el minut 7, que suposava també agafar la davantera en l’eliminatòria, però poc després els de Wenger van igualar el matx (12’) amb un gol de Rüdiger en pròpia porteria. Al cap de mitja hora, Conte va fer debutar Ross Barkley, el nou fitxatge blue, pel lesionat Willian –que se suma a les baixes de Courtois, Morata i Cesc–. Després del pas pels vestidors, Xhaka va capgirar el resultat i l’eliminatòria. Quedava molt temps encara, però el Chelsea va ser incapaç de batre Ospina. Un cop dur per a Conte perdre contra un Arsenal que no havia arrencat bé l’any i que es presentava sense Alexis, traspassat al United, i sense Mkhitaryan, el seu substitut. A la final, cara a cara entre Pep i Wenger.