“El somni acaba aquí. És l’hora de despertar”

“Vaig arribar al Barça fa set temporades i mitja per complir un somni i ara és l’hora de despertar. El somni s’ha acabat. Toca dir adeu.” Punt final. Javier Mascherano abaixa la persiana de la seva etapa com a jugador blaugrana. Un cicle ple d’èxits esportius, en el qual, a més, s’ha guanyat per mèrits propis el respecte i el reconeixement de l’afició, els tècnics i els companys de vestidor. Marxa més que un futbolista. Compromís, lideratge, treball, caràcter, autoexigència... són molts els atributs que servirien per descriure la figura de Mascherano i el seu pas pel Barça. Marxa un guanyador. Qui li hauria dit després del seu nefast debut oficial amb la samarreta blaugrana. Lluny ja queda ara aquell 11 de setembre del 2010. Aquell dia el Barça de Guardiola va perdre contra tot pronòstic 0-2 al Camp Nou contra l’Hèrcules, amb un doblet de Nelson Valdez. Derrota històrica de l’era Pep i Mascherano canviat en el descans. L’inici no va ser el millor, però el conte ha tingut grans capítols i un dolç final.

“Em sento un privilegiat. Que la gent que ha treballat al meu costat dia a dia et valori és el millor estímul. Soc afortunat d’haver viscut tot això. El vestidor ha estat el gran secret de l’èxit de tots aquests anys. Quan vaig arribar pensava que em trobaria un grup difícil per tot el que s’havia guanyat anteriorment, però el que em vaig trobar va ser un grup humà extraordinari. Puyi, Xavi i Víctor van començar això. Ells van marcar el camí i després uns altres vam agafar el relleu amb les mateixes intencions. Ells van marcar una manera de fer les coses que al final representen els valors d’aquest club. Jo he tingut l’oportunitat de formar part del món Barça i he pogut comprovar la grandesa d’aquest club. Ara marxo tranquil amb mi mateix i amb ganes d’iniciar un nou repte. Sempre he dit que el més difícil de formar part de tot això era triar el moment de dir adeu, i aquest moment ha arribat. Marxo feliç.” Marxa feliç i marxa havent fet història. El Jefecito diu adeu després de set temporades i mitja i després de 334 partits oficials amb el Barça. L’argentí surt per la porta gran, convertit en el tercer futbolista estranger del club amb més participació, al davant de Cocu i només superat per Dani Alves i Messi, i ho fa també havent guanyat ni més ni menys que divuit títols [quatre lligues, dues Champions, quatre copes del Rei, quatre supercopes d’Espanya, dues supercopes d’Europa i dos mundials de clubs]. Impressionava veure ahir tots els trofeus junts a l’auditori 1899.

Mascherano es va acomiadar ahir del club amb naturalitat. Com és ell. Protegit per tota la plantilla i acompanyat també de dos testimonis il·lustres, Carles Puyol i Éric Abidal. Ni un futbolista d’enorme caràcter com és ell va poder contenir les llàgrimes. Masche va aguantar el tipus durant bona part de la roda de premsa, però es va fondre quan va veure l’emotiu vídeo de comiat que li van brindar els companys. També li van tocar el cor les paraules de Xavi Hernández.

L’espera la Xina. Javier Mascherano marxa a l’Hebei Fortune de la superlliga xinesa. Allà coincidirà amb un vell conegut, Ezequiel Lavezzi, i amb Manuel Pellegrini. Havia arribat el moment d’un canvi: “Feia temps que meditava la decisió. Massa temps en un mateix lloc, i més un lloc amb l’exigència del Barça, desgasta. Ja no tenia forces suficients per seguir lluitant per un lloc a l’onze i de vegades és important resetejar i començar de nou. És evident que amb l’edat havia començat a perdre protagonisme i abans de voler posar el club en un compromís, he mirat de trobar la millor solució per a tots.” Rússia 2018 també ha jugat el seu paper en la decisió. Mascherano vol jugar el mundial i sap que per fer-ho necessita la continuïtat que no li ha pogut donar Valverde: “És clar que ho analitzes tot. Primer volia recuperar la il·lusió i, després, és clar que vull jugar més. El destí dirà si la decisió és encertada.” “Amb Ernesto la comunicació ha estat bona. Ho va ser durant la pretemporada i ho ha estat aquests sis mesos. Amb l’edat, un se sap posar a la pell de l’entrenador. Ell ha entès la meva decisió. Jo ja no soc el jugador que he estat i no em veia capaç de revertir la situació.”

Javier Mascherano va fer balanç d’aquests set anys i mig. Tanca els ulls i recorda tots els bons moments. Com ara aquella mítica acció defensiva contra Nicklas Bendtner en aquella eliminatòria de la Champions contra l’Arsenal de Wenger, el 2011, que va permetre posteriorment tocar el cel a Wembley, o el seu únic gol amb la samarreta del Barça, el 26 d’abril de la temporada passada, contra l’Osasuna. També recorda la primera conversa amb Pep, quan el tècnic el va avisar que jugaria més aviat poc. Guardiola es va equivocar. Masche va fugir del seu hàbitat natural al mig del camp per reconvertir-se en un enorme central: “No feia falta que em digués allò. Com a mig centre sabia que jugaria poc, perquè aquí tenim el millor del món en aquesta posició. Però sempre he intentat treballar amb naturalitat. No he pretès ser un exemple per a ningú. Marxo satisfet amb el rendiment que he ofert. He tingut la possibilitat de jugar al costat dels millors. El fet de tenir jugadors d’aquest talent a prop et simplifica les coses. Tot ha estat més fàcil.”

L’operació deixarà uns 10 milions d’euros a la caixa del club. El cost del traspàs ha estat fixat en 5,5 milions d’euros i a banda el Barça percebrà tota la recaptació d’un futur amistós entre els dos clubs. Avui, en els prolegòmens del derbi de copa contra l’Espanyol al Camp Nou, Mascherano dirà adeu des de la gespa a tota l’afició. Marxa un mite.