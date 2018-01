Coutinho ja fa disfrutar

Un dels grans al·licients del partit contra l’Espanyol, al marge de la necessitat de remuntar l’eliminatòria, era veure el més que possible debut de Coutinho amb el FC Barcelona, que va entrar en la convocatòria després de superar la lesió. I Ernesto Valverde va voler complaure els més de 79.000 aficionats que ahir van anar al Camp Nou donant-li els últims vint-i-dos minuts de l’enfrontament en la copa. El va fer sortir a escalfar-se només començar la segona meitat juntament amb André Gomes i Paulinho, que va entrar primer al camp per substituir Aleix Vidal. En el minut 65 el tècnic el va cridar i l’afició va començar a rugir.

Lluint el 14 a l’esquena, un número carregat de simbolisme en el Barça, el fitxatge més car de la història del club va sortir enmig d’una gran ovació del públic, que segons abans havia acomiadat Iniesta corejant el seu nom. Des de l’inici el brasiler va deixar mostres de la seva immensa qualitat. Es veu de seguida que és un futbolista superdotat tècnicament. En el regat, les conduccions, els controls... Un dribling seu ja va provocar que Víctor Sánchez li fes una entrada que va costar-li una groga. Va jugar pocs minuts, però ja es veu que Coutinho no necessitarà gaire temps per adaptar-se al joc de l’equip. Per no dir gens. La seva sintonia amb els altres migcampistes i amb els companys de davantera convida a l’optimisme. L’afició també va percebre que ens trobem davant d’un futbolista que pot fer aixecar més d’una vegada el públic del seient. La seva estrena no podia ser millor. El Barça ja està en les semifinals de la copa del Rei.