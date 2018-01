Es va treure l’espina del penal

Leo Messi tenia ganes que arribés el partit de tornada després de l’errada en el penal a Cornellà-el Prat. L’aturada de Diego López va injectar ànims a l’Espanyol, que ho va aprofitar a les acaballes del matx per fer un gol, de Melendo, que obligava el Barça a remuntar per ser en les semifinals de la copa del Rei. Però ja se sap que quan es tracta de superar un repte, l’argentí sempre és el primer que s’hi apunta. Ja en l’escalfament se’l va veure molt motivat, amb ganes de capgirar una eliminatòria contra el rival ciutadà, que a més a més es va presentar al Camp Nou amb un plantejament ultradefensiu.

Els de Valverde, per tant, necessitaven la màxima inspiració i el màxim esforç per trobar escletxes en el mur que va proposar el conjunt de Quique Sánchez Flores. En el primer gol, Messi va ser clau recuperant la pilota després d’una mala entrega espanyolista. Tot seguit, la pilota va arribar als peus d’Aleix Vidal, que va centrar perquè Luis Suárez marqués. El Barça havia igualat l’eliminatòria, però calia fer un segon gol. I, d’això, se’n va encarregar el 10 blaugrana: qui si no? Tot i no poder marxar d’Aarón en l’un contra un, Messi no va donar la pilota per perduda. La va recollir després d’un refús en una bona pressió d’Aleix Vidal, la va conduir cap al centre i va engaltar un xut que va rebotar a les cames de Naldo i que va deixar Pau López descol·locat. El Barça arribava així al gol 4.000 al Camp Nou en partits oficials. Poc després, va tenir la seva clàssica enganxada amb Mateu Lahoz, que li va ensenyar una targeta groga per haver protestat.

Va tenir el tercer gol a tocar en una bona centrada de Jordi Alba des de l’esquerra i també en el minut 10 de la segona meitat, amb un xut molt ajustat al pal. L’argentí no va participar tant en el segon temps, més ben vigilat pels blanc-i-blaus, però sí que va fer mal amb algun eslàlom brillant i amb un altre bon xut un pèl massa ajustat. Va estar a punt de sentenciar l’eliminatòria en una centrada de Rakitic des de la dreta, però la seva rematada de cap en planxa va topar amb el pal. Un altre cop la maleïda fusta el privava de marcar. En els minuts finals, va ser intel·ligent i decisiu aguantant la pilota.

Messi va acreditar un gran estat de forma i que està en un moment golejador molt dolç. Amb el d’ahir contra l’Espanyol, ja ha fet tres gols en la copa del Rei i la jornada passada va signar un doblet contra el Betis. Ha marcat en vuit dels últims dotze partits. I ja són vint-i-sis els gols que acumula aquest curs.