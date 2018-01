Remuntada ràpida

El Barça jugarà la seva vuitena semifinal de copa consecutiva

El Barça serà l’equip que estarà present avui en el sorteig de les semifinals de copa que es fa a la localitat madrilenya de Las Rozas. Els blaugrana van eliminar l’Espanyol després de remuntar el gol de Melendo del partit d’anada en una bona primera part i no tenir gairebé cap ensurt en la segona, quan els blanc-i-blaus van posar molta pólvora al terreny de joc, però poc futbol, buscant la classificació. Serà la vuitena semifinal consecutiva que disputarà l’equip blaugrana, que demostra la seva superioritat en les competicions domèstiques des de fa una dècada. De les set anteriors, només va caure l’any 2013. I de les sis vegades que ha jugat la final, en quatre ha acabat alçant el títol.

El Barça només va necessitar 24 minuts per capgirar l’eliminatòria i superar el gol que havia marcat Melendo a Cornellà-el Prat. Els dos equips havien sortit al Camp Nou amb plantejaments antagònics. El Barça es va deixar al vestidor les emocions viscudes després d’acomiadar qui ha estat un dels seus líders les últimes vuit temporades, Javier Mascherano, i va sortir decididament a l’atac, buscant un gol ràpid que igualés els quarts de final. Valverde va alinear l’onze de gala amb la sorpresa d’Aleix Vidal jugant com a extrem per obrir el camp i amb el retorn del capità. Sempre que juga Andrés Iniesta és un espectacle, i ahir el de Fuentealbilla va fer una primera part genial, controlant quan s’havia de fer i accelerant quan era necessari. El seu desequilibri era fonamental per trencar línies i la teranyina dels de Quique Sánchez Flores. Perquè l’Espanyol va plantejar un partit idèntic al de fa una setmana. Lògic, tenint en compte el resultat i l’avantatge que tenien en l’eliminatòria. Dues línies, una de quatre i una de cinc, molt juntes i Gerard Moreno com a única referència en punta. Aquesta vegada, però, no li va sortir bé, al tècnic madrileny. Es va trobar un Barça amb moltes ganes, que ja en el minut 8 va aconseguir el seu primer objectiu, igualar l’eliminatòria. Recuperació de Messi, passada en profunditat de l’argentí per a Aleix Vidal, excel·lent centrada del de Puigpelat i cop de cap de Luis Suárez per batre Pau López, que sembla que passarà a veure la lliga des de la banqueta.

El gol no va canviar cap dels dos plantejaments. L’Espanyol es va continuar defensant i esperant alguna ocasió. L’eliminatòria estava igualada i els de Quique sabien que un gol obligava el Barça a fer un gran esforç. No marxar del partit i estar vius fins al final era el nou objectiu de l’Espanyol. Però els blanc-i-blaus perdien massa ràpid la pilota i estaven en estat de setge continu a l’àrea de Pau. I en una d’aquestes pèrdues, va arribar el segon gol blaugrana. Recuperació prop de l’àrea entre Messi i Aleix Vidal, xut de l’argentí que va tocar un defensa i va entrar a la porteria blanc-i-blava.

Dos gols que avançaven el Barça en l’eliminatòria i tots dos amb participació d’Aleix Vidal. Des que s’asseu a la banqueta blaugrana, les apostes sempre li surten bé, a Valverde. Ahir va voler disposar d’un jugador que està negociant la seva sortida en el mercat d’hivern i aquest va fer un partit més que notable.

Després del descans, l’Espanyol va començar a intentar fer alguna passa endavant. D’entrada, Quique va prescindir de Darder i va fer entrar Leo Baptistão. Els blanc-i-blaus passaven a jugar amb un 4-4-2 i a mirar d’aprofitar la velocitat del brasiler. Encara va ser més agosarat Quique quan va fer entrar Sergio García per Granero quan faltaven 25 minuts. Més gol al terreny de joc, però encara sense buscar la porteria de Cillessen de manera descarada. Era qüestió de no encaixar un tercer gol definitiu i d’arribar amb possibilitats als últims deu minuts. Però ni quan el temps se li acabava, l’Espanyol va inquietar l’àrea blaugrana. Una cavalcada per la banda esquerra de Leo Baptistão i poca cosa més. Les ocasions clares van ser blaugrana, i Pau en va haver de salvar una de doble de Suárez i Rakitic i el pal, i una rematada de cap de Messi. El Barça no va poder sentenciar, però l’afició local tampoc no va patir. Més aviat tot el contrari. Va gaudir amb el debut del gran fitxatge d’aquest mercat d’hivern. Coutinho va entrar per Iniesta per jugar els últims 23 minuts i es va associar molt bé amb Messi i Suárez. Promet, aquesta societat, i el joc del brasiler, que va ensenyar al Camp Nou el seu excel·lent toc de pilota, moltes vegades més propi del futbol sala que del futbol. Coutinho va ser protagonista i també ho va ser Mateu Lahoz. Li agrada ser-ho, a l’àrbitre valencià, que va perdonar l’expulsió a Mario Hermoso i no va treure targetes clares per faltes, tot i que no va permetre que ningú li digués res. Van veure groga Luis Suárez, Messi i Paulinho per protestar, targetes que podrien portar conseqüències en forma de sanció per acumulació. Per aquest motiu, el Barça ja va tenir baixes en la final la temporada passada.