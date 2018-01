“Tenim qualitat per resoldre i som forts en defensa”

Després de protagonitzar una nova exhibició en el derbi de copa contra l’Espanyol, Lionel Messi va participar ahir en un acte publicitari de la marca de roba esportiva que el patrocina. El davanter argentí va presentar les que seran les seves noves botes i va enviar quatre missatges a l’afició blaugrana, feliç després de la classificació per a les semifinals de copa i amb l’espectacular trajectòria de l’equip en la lliga, que comanda amb onze punts d’avantatge respecte a l’Atlético de Madrid, catorze respecte al València i dinou respecte al Real Madrid. “Les coses estan sortint bé i estem en el camí correcte. Dijous vam passar una prova difícil. Havíem de remuntar contra l’Espanyol i no era fàcil. Ho vam fer i estem molt satisfets de com van les coses, però la veritat és que encara queda molt per aconseguir els objectius. Els nostres són guanyar tots els títols”, va explicar el crac argentí, que va valorar l’arribada en aquest mercat d’hivern de dos reforços, Coutinho i Yerry Mina, que han de fer més forta la plantilla que dirigeix Ernesto Valverde. “Ha marxat Mascherano i ha vingut un nou central. El club ja va intentar portar Coutinho i Yerry Mina a l’estiu. No va poder ser i han vingut ara. Estem molt contents que estiguin aquí.”

Messi va elogiar Ernesto Valverde, tècnic que va arribar l’estiu passat i que és una de les claus de la gran trajectòria del Barça aquesta temporada, en la que, després de perdre els dos partits de la supercopa, només ha perdut un partit més. “Va ser molt clar des de l’inici amb el que demanava. Ens vam adaptar de seguida perquè tampoc era gaire diferent a tot el que ja estàvem fent. Ens hem fet més forts defensivament i quan ataquem tenim jugadors de qualitat per resoldre”, deia el davanter de Rosario, que va valorar com és la seva relació amb Valverde i com porta això d’haver de descansar en algun partit: “Ho porto amb tranquil·litat. El tècnic decideix. No tinc cap problema si he d’entrar en les rotacions com els meus companys. Ho parlem tots dos i cap problema”, va manifestar Messi, que va dir que no està gaire pendent ni de la Bota d’Or ni de la Pilota d’Or, i que els que més l’interessa és guanyar títols col·lectius.