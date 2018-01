Amor a primera vista

“Va tocar dues o tres pilotes i ja semblava que fes tota una vida que jugava al Barça.” Aquesta sensació, transmesa per Guillermo Amor tot just acabar el derbi fent referència al brillant debut de Philippe Coutinho, va ser la mateixa que va sentir l’afició blaugrana, que en va tenir prou amb un parell d’accions del brasiler per enamorar-se’n. “Funcionarà segur”, va afegir el director de les relacions institucionals i esportives del primer equip del Barça, que va exposar així públicament el que molts aficionats de ben segur que van pensar mentre es fregaven els ulls veient l’adaptació immediata i l’enorme qualitat del fitxatge més car de la història de l’entitat. I és que Coutinho només va jugar 23 minuts, en els quals va intervenir en 31 ocasions, però va aprofitar a la perfecció l’oportunitat per demostrar que, com va succeir en casos com els de Dani Alves i Luis Suárez, la gent no trigarà gaire a oblidar la marejant quantitat d’euros que el Barça va invertir per incorporar-lo. “Tenim moltes esperances dipositades en ell, perquè creiem que ens anirà molt bé per al nostre joc. Intueix el perill a prop de l’àrea. No era una situació fàcil, perquè estava tot en l’aire, però ho ha fet bé”, va assegurar a la sala de premsa Ernesto Valverde, que amb l’arribada de Coutinho multiplica exponencialment les possibilitats per configurar el mig del camp i l’atac blaugrana. “Ens anirà molt bé. Té l’ADN Barça i és un perfil molt semblant al d’Iniesta”, va afegir Piqué.

I és que dijous, en l’ambient del Camp Nou, ja es palpava que hi havia ganes de veure en acció Coutinho, un jugador que durant un bon grapat de setmanes de l’estiu es va convertir en el gran somni del barcelonisme. El fitxatge, però, va ser impossible per l’immobilisme del Liverpool, fet que va fer creure que, com a molt aviat, el brasiler no vindria fins passat el mundial de Rússia, si és que el club red acceptava negociar. Coutinho i el Barça, però, es van mantenir ferms en les seves intencions, cosa que va convertir el jugador en el gran regal de Reis per a l’afició, que, tot i així, es va haver d’esperar unes setmanes més per veure’l en acció per culpa d’una lesió. El derbi, el primer partit en què el brasiler entrava en la convocatòria, doncs, va ser el dia D, i tan bon punt Coutinho va sortir de la banqueta per escalfar-se, el públic va embogir, conscient que, per fi, el podria veure en acció. Tot i la seva qualitat innegable, però, en el rerefons hi havia la lògica por de la falta d’adaptació, de comprovar que el brasiler hauria de necessitar un temps prudencial per anar entrant en la dinàmica de l’equip. Coutinho, però, que va sortir a la gespa fortament ovacionat, només va necessitar uns pocs minuts per esvair els possibles dubtes, amb un parell de controls i de gestos tècnics amb els quals va demostrar que, com diria Florentino Pérez, “ha nascut per jugar” al Barça. “Ha estat un partit especial. Pel debut, per la rebuda que m’han donat els aficionats i per la victòria”, va afirmar el migcampista carioca després de l’enfrontament. “Estava una mica ansiós per debutar, però he jugat amb tranquil·litat”, va afegir el brasiler, sobre qui ningú diria que ahir estava disputant els seus primers minuts amb la samarreta del Barça. Perquè Coutinho va entrar molt en joc, va encarar els seus marcadors, va buscar un parell de passades força complicades i va executar un córner. De fet, el migcampista va estar a punt de sumar la seva primera assistència com a blaugrana, en una centrada excel·lent per a Luis Suárez en què Pau López es va lluir de valent. El davanter uruguaià, de fet, amic de Coutinho des que tots dos van coincidir al vestidor del Liverpool, va ser dels primers a felicitar-lo, amb una fotografia a Twitter, amb tots dos al vestidor, i una frase: “Felicitats pel teu debut, Coutinho. Espero fer gol la propera vegada.” Veient tot el que va aportar el brasiler en només 23 minuts, pocs dubten que Suárez marcarà unes quantes dianes a passada de Coutinho, i això serà només una del munt de coses que s’albiren a l’horitzó quan es pensa en el rendiment que el nou 14 blaugrana pot aportar a l’equip de Valverde.

Impacte global