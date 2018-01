El regnat més constant

El Barça fa temps que és el rei de la copa, un títol que ha guanyat fins a un total de 29 cops i que en els últims anys domina de manera gairebé insultant, cosa que l’ha portat a distanciar-se molt de l’Athletic, estancat des de fa més de 30 anys en les 23 copes que té en el palmarès. Campió de les últimes tres edicions –l’anterior equip que va ser capaç de guanyar tres copes seguides va ser també el Barça, amb Ramallets i Kubala, entre d’altres, a les seves files i Fernando Daucik com a tècnic, a principis de la dècada dels cinquanta–, els blaugrana busquen enguany la seva quarta copa consecutiva. I ara mateix, sobretot després de l’eliminació del Madrid i de l’Atlético en els quarts de final, són els màxims favorits per tornar a guanyar-la. Si ho fan, entraran també en el grup selecte de clubs que al llarg de la història han estat capaços d’encadenar quatre copes seguides. Només ho han aconseguit el Madrid (campió del 1905 al 1908) i l’Athletic (campió del 1930 al 1933). Tot un repte, doncs, per als d’Ernesto Valverde, que ja sap el que és aixecar aquest títol com a jugador (1990), precisament quan vestia de blaugrana, però que se li ha resistit com a tècnic –sí que la va guanyar a Grècia–, ja que en va quedar a les portes en la segona etapa a la banqueta de l’Athletic en la final perduda el 2015 al Camp Nou contra el Barça.

Els blaugrana van pel camí de tornar a aixecar una altra copa aquesta temporada. De moment estan fent els deures per aconseguir-ho i s’han tornat a plantar a les semifinals. Ha eliminat amb contundència el Múrcia i el Celta i amb una mica més de problemes, tot i fer mèrits per sentenciar les coses molt abans, l’Espanyol. És la vuitena temporada consecutiva que el Barça és a les semifinals del torneig del KO i l’onzena vegada de les últimes dotze. L’únic cop d’aquests últims dotze anys que es va acomiadar de la competició abans d’aquesta fase va ser el 2010, en la segona temporada de Pep Guardiola com a tècnic blaugrana, contra el Sevilla i a vuitens de final. Amb el temps, una excepció que no ha fet res més que confirmar la regla. I és que encara que en els dos últims anys de Frank Rijkaard com a tècnic el Barça també va arribar fins a les semifinals –va quedar eliminat contra el Getafe, amb desastre inclòs en la tornada al Coliseum Alfonso Pérez, i contra el València–, va ser especialment arran de l’arribada del tècnic de Santpedor que la copa es va convertir també en una prioritat, gairebé al mateix nivell que les altres competicions. Els resultats i la regularitat mostrada pels blaugrana al llarg de l’última dècada així ho diuen.

Un altre fet que no fa més que confirmar aquest domini blaugrana en la copa és la seva presència en set de les últimes nou finals disputades, de les quals ha perdut dues –contra el Madrid, el 2011 i el 2014, totes dues disputades a Mestalla– i n’ha guanyat cinc, el 2009 i el 2012 amb Guardiola d’entrenador –totes dues amb l’Athletic com a rival en la final– i els últims tres anys, ja amb Luis Enrique com a tècnic, contra l’Athletic de nou, el Sevilla i l’Alavés com a últim escull. En cas que el Barça elimini, doncs, el València, el rival amb el qual ha quedat emparellat després del sorteig celebrat ahir a Madrid, es repetiria la final del 2016 sempre que el Sevilla també fes la feina contra el Leganés. L’escenari, això sí, ja no seria el mateix, després de l’adeu al Vicente Calderón. El Wanda Metropolitano, estrenat aquesta temporada, és l’estadi que té tots els números per acollir aquesta nova final de copa, on aspira a ser-hi i a deixar empremta, un cop més, el Barça, el gran dominador de la competició al llarg d’aquest segle.