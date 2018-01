“No hem d’entrar en corrents excessivament optimistes”

Ernesto Valverde ha ofert aquesta tarda la roda de premsa prèvia a la visita de demà al Camp Nou de l’Alavés. Aquestes ha estat les principals valoracions del tècnic blaugrana respecte al duel, així com la d’altres assumptes relacionats amb l’actualitat blaugrana.

ALAVÉS:

“L’arribada d’Abelardo l’ha revitalitzat. Estava. Tracta de fer una pressió més valent.”

ESTAT ANÍMIC:

“Crec que l’Alavés ha sortit reforçat de l’última eliminatòria de copa tot i perdre-la Els ha reforçat com a equip.”

COUTINHO I INIESTA:

“Són Jugadors que es poden complementar bé i jugar junts.”

ESPANYOL I DENÚNCIES A ANTIVIOLÈNCIA:

“Cadascú és lliure de mostrar el seu malestar en el sentit que cregui convenient. No penso fer una bola mes gran de tot això.”

CRIDA A LA SERENOR:

“Reconeixem el que ha fet l’Espanyol en els dos parits. Ha estat un ran rival. L’Espanyol de Barcelona és un gran club.”

ADAPTACIÓ DE COUTINHO:

“Pot jugar per dins, perfora... No ens ha de canviar massa de com juguem ara i també s’ha d’adaptar al que ja estem fent.”

MERCAT DE FITXATGES:

“Els dies van passat i potser hi ha alguns canvis més, però no ho puc assegurar.”

ROTACIONS:

“És possible que hi pugui haver canvis, com en altres moments de la temporada, però no pensant que la nostra renda a la lliga permet pensar en altres coses.”

PLANTEJAMENT

“És important assegurar els partits i no entrar algunes corrents excessivament optimistes.”