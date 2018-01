Que passi el següent

Feta de nou la feina en la copa amb la remuntada de fa només tres dies contra l’Espanyol, que va servir per segellar el pas a semifinals però també per tornar a confirmar que l’equip passa un moment més que dolç, probablement el millor de tota la temporada, el Barça afronta una nova jornada amb el mateix objectiu des de fa mesos, que no és cap altre que allargar aquesta bona dinàmica i sumar la setena victòria consecutiva en el campionat. Tot plegat, en un compromís teòricament assequible o, com a mínim, molt més còmode que els últims. I és que després de dues jornades a domicili, a Anoeta i al Benito Villamarín, on, tot i els grans resultats obtinguts, els blaugrana no ho van tenir gens fàcil per guanyar, la lliga torna aquesta nit al Camp Nou amb la visita de l’Alavés, immers en la lluita per evitar el descens.

Tot i la gran reacció dels vitorians des de l’arribada d’Abelardo a la banqueta, fa gairebé dos mesos, que els ha permès sortir de les tres últimes posicions de la classificació i oferir una cara totalment diferent –en set partits amb l’asturià han sumat 13 punts–, el conjunt de Valverde no hauria de fallar. Si compleix amb el guió previst i obté el triomf, el Barça mantindrà com a mínim l’avantatge d’onze punts respecte al seu immediat perseguidor, l’Atlético de Madrid, que després de dir adeu a la copa contra el Sevilla rep avui Las Palmas, i també el de 19 punts respecte al Madrid, que encara té un partit pendent, al camp del Leganés. A més, els blaugrana també ampliarien l’avantatge de 14 a 17 punts respecte al València, que ahir va caure derrotat a Mestalla contra el conjunt blanc.

Amb la difícil eliminatòria de copa precisament contra el València a la cantonada, en una setmana en què el Barça també haurà d’afrontar un altre derbi, ara de lliga i a Cornellà-el Prat, tot fa pensar que les rotacions tornaran a escena i que Valverde podria optar per reservar alguna peça clau. D’entrada, i pel que va dir ahir el tècnic blaugrana, Coutinho, que va convèncer en la seva estrena en els poc més de vint minuts que va jugar dijous, té tots els números per formar part de l’onze. Molt més dubtosa és la presència des de l’inici de Yerry Mina, que encara no ha debutat, tot i que no es pot descartar que ho faci avui –dijous ja va veure el derbi des de la banqueta–, i més tenint en compte que un dels altres dos únics centrals disponibles, Umtiti, acumula quatre targetes grogues. Si no és titular, és probable que tingui minuts en el segon temps. Busquets podria ser un dels que tingués descans, així com també Jordi Alba i Iniesta, mentre que Paulinho, que no va ser titular ni contra el Betis ni dijous contra l’Espanyol, és un dels que podria tornar a l’onze. També tenen possibilitats Digne i Semedo, que és l’única novetat en la convocatòria respecte a la de dijous. El portuguès ocupa el lloc del seu compatriota André Gomes, baixa d’última hora per unes molèsties digestives, segons van informar els serveis mèdics un cop acabat l’entrenament d’ahir a la tarda a la ciutat esportiva. Deulofeu, que podria marxar en aquest mercat d’hivern, i Denis Suárez, cada cop amb menys confiança per part de Valverde, han tornat a quedar fora de la llista per decisió tècnica.

Per la seva banda, l’Alavés arriba a Barcelona amb moltes baixes i també desgastat de la copa després de jugar 120 minuts dimecres contra el València i dir adeu a la competició en la tanda de penals. Abelardo, doncs, no podrà presentar el seu millor onze, tot i que sí que s’assemblarà força al que ha alineat les últimes setmanes. Així doncs, sí que hi serà l’exblaugrana Munir, un dels millors jugadors del conjunt basc aquesta temporada, però no Bojan Krkic, que està decebent a Mendizorrotza i ha tornat a quedar fora de la convocatòria per decisió tècnica.