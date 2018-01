“Cal no deixar entrar corrents excessivament optimistes”

Líder sòlid en la lliga amb un amplíssim avantatge respecte als perseguidors. Semifinalista en la copa després d’eliminar l’Espanyol. I una dinàmica que eleva les expectatives d’assolir una temporada d’èxits. “L’equip està bé”, va apreciar Ernesto Valverde durant la roda de premsa d’ahir prèvia a la visita d’aquest vespre de l’Alavés, però tot seguit va advertir del risc que pot suposar deixar-se anar per l’actual situació a la taula. “No convé estar mirant com de bé estem nosaltres i com de malament estan la resta”, va aconsellar. I és que “queda molt per fer”.

En el mateix sentit, va incidir en el fet de no deixar-se portar per “aquells entorns que en el futbol sempre van a màxims, o ets un desastre o surts de la taula segons perdis o guanyis”. “Sobretot és important assegurar els partits i els punts i no tenir descuits, perquè si seguim així som un equip difícil. Cal col·locar-se en aquesta posició per assegurar victòries i no deixar entrar aquells corrents excessivament optimistes que diuen que això està guanyat al gener o el febrer”, va afegir.

Les paraules de Valverde guanyen vigència amb el partit d’avui contra l’Alavés, que apareix com una víctima propícia per als blaugrana. Tot i això, el tècnic va avisar que el conjunt basc “està en el seu millor moment en el campionat”. “L’arribada d’Abelardo [a la banqueta] els ha revitalitzat. Estan a la part baixa, però en els últims partits han sumat molts punts. Tracten de fer una pressió més alta i ser un equip valent. Ara són més optimistes i crec que vindran a intentar guanyar com fa un any”, va exposar recordant el sorprenent 0-1 encaixat en l’última visita de l’Alavés a l’estadi.

Com és habitual, Valverde no va avançar si en el partit d’avui preveia introduir canvis, pensant també en l’anada de semifinals de copa contra el València programada per dijous. “És possible que hi pugui haver canvis, com en altres moments de la temporada, però no pensant que el nostre marge en la lliga permet pensar altres coses”, va comentar el tècnic, que no vol “començar a fer comptes i pensar en una altra cosa”.

Respecte a Philippe Coutinho, que dijous va debutar amb el Barça oferint molt bones sensacions, Valverde va deixar la porta oberta perquè avui sigui titular. Va destacar la versatilitat del brasiler, així com la possibilitat de poder complementar-se amb Andrés Iniesta en un mateix onze titular. “L’Andrés és més un mig, i ell també es mou per la mitja punta pel seu xut i el vessant ofensiu. Pot jugar per dins, per fora... No ha de canviar gaire del que fem. Ell també s’ha d’adaptar al que estem fent nosaltres”, va exposar.

Per acabar, en relació amb la finestra de fitxatges, no va descartar que hi pugui haver algun moviment en aquests darrers dies: “Potser n’hi ha alguns, però no ho puc assegurar.”