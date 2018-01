Deulofeu torna a quedar fora en espera d’una sortida

Nou minuts en els darrers onze partits. Aquest és el pobre balanç que acumula Deulofeu amb el Barça des que va disputar l’últim tram de partit contra el València. La seva actuació i actitud a Mestalla no va agradar a Ernesto Valverde, que ha deixat a l’ostracisme l’extrem de Riudarenes fins al cap de setmana passat, quan el va utilitzar al Villamarín ja amb el partit totalment sentenciat per donar descans a Busquets. La participació contra el Betis va ser un miratge. Contra l’Espanyol en la copa, l’extrem va tornar a quedar fora de la convocatòria i tampoc serà al partit d’avui contra l’Alavés.

L’arribada de Coutinho i el rendiment inesperat de Paulinho li han acabat de tancar les portes en l’esquema de Valverde, i la millor opció per a les dues parts és buscar una sortida. La Serie A ha sonat amb força com el destí més probable per al de Riudarenes. Primer va ser el Nàpols el que va mostrar interès, però sembla que els napolitans estan a punt de tancar la incorporació d’Amin Younes, de l’Ajax. Ahir, però, les informacions des d’Itàlia apuntaven una oferta de la Roma. La Gazzetta dello Sport informava que Monchi, director esportiu de la Roma, tenia al cap intentar el fitxatge de Deulofeu per suplir una possible marxa de Dzeko al Chelsea, i que la tornada del de Riudarenes al futbol italià era qüestió d’hores. Però l’interès sembla que es va refredar ahir, ja que Mundo Deportivo va informar poc després que Monchi preferiria incorporar un altre blaugrana, Aleix Vidal. El director esportiu dels romanesos coneix bé el de Puigpelat del seu pas pel Sevilla, i valora positivament la seva polivalència. Tot i que ha tingut minuts en l’eliminatòria de copa contra l’Espanyol, el Barça no descarta la marxa d’Aleix Vidal si arriba una oferta suculenta en l’aspecte econòmic per al club, ja que no és un fix en els plans de Valverde, que amb Coutinho guanya una peça més a la zona ofensiva.

Queda menys d’una setmana perquè es tanqui el mercat d’hivern i encara hi ha diverses carpetes obertes. Deulofeu és qui més números té per marxar, però no és l’únic. La presència intermitent en les convocatòries d’Aleix Vidal, Denis Suárez i André Gomes els assenyala també com a transferibles. Amb Coutinho encisant el públic des del primer dia i Dembélé en procés de recuperació, les opcions per a la segona unitat quedaran reduïdes i cal alleugerir la plantilla.