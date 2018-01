Detalls encara per polir

Dijous en la copa, contra l’Espanyol, Philippe Coutinho en va tenir prou amb poc més de vint minuts per començar a agradar al públic del Camp Nou, per mostrar una bona entesa amb els companys i per adaptar-se a l’estil del Barça. Per tot plegat, la seva titularitat ahir era gairebé segura, i més encara després de les paraules d’Ernesto Valverde en la roda de premsa de dissabte. Per fi arribava l’hora de veure en acció el fitxatge més car de la història del Barça des del primer minut. I és que el seu debut s’havia fet esperar, a causa de la petita lesió amb què va aterrar a Barcelona a principis de mes.

El nou jugador del Barça va arribar ahir a l’estadi en el cotxe de Leo Messi, on també, com a copilot, hi havia el seu bon amic de l’època al Liverpool, Luis Suárez. Tots tres congenien fora del camp i també estan cridats a fer-ho en el terreny de joc, encara que, com tot, això també requerirà el seu temps. L’objectiu, anar aprenent tots els mecanismes que estan fent que el Barça flueixi aquesta temporada i que la majoria de jugadors ja tenen assimilats des de fa anys. No hi ha dubte, però, que entre ells pot sorgir una química molt especial, i el cas és que van ser tant Messi com Suárez els jugadors que Coutinho més va buscar des del xiulet inicial.

Enganxat a la banda dreta, tot i que a l’hora de defensar es convertia en un quart migcampista, Coutinho va demostrar que la mobilitat és també una de les seves característiques i, de fet, se’l va veure aparèixer per qualsevol lloc del camp, buscant altres posicions més còmodes per a ell. Gairebé com acostuma a fer Messi. La solidesa de l’Alavés però, com va passar a tots els blaugrana, va dificultar que pogués brillar, encara que constantment va deixar molt bons detalls de qualitat, ja que, si alguna cosa li sobra, és classe, encara que ahir fossin més vistosos que efectius. Les coses no li van acabar de sortir, i el seu debut com a titular no passarà a la història, però el brasiler de 25 anys, ja consolidat des de fa temps en l’elit, no va defugir en cap moment la responsabilitat amb la pilota: va intentar crear desequilibri i assistir els companys amb bones passades, tot i que la majoria sense fruits.

Si alguna cosa vol sempre Coutinho és ser protagonista en el joc, i una dada que ho demostra és que, amb un total de 65 intervencions, va estar molt a prop de les de Messi (73), i això que l’argentí sí que va completar els 90 minuts. Fins que el va substituir Paco Alcácer, quan faltaven encara 25 minuts per al final, Coutinho havia estat, a més, l’encarregat de servir els córners. Abans, en el primer temps, havia tingut també una molt bona oportunitat per marcar quan ho va provar amb un xut perillosíssim des de la frontal que no va acabar dins de la porteria perquè Duarte va interceptar el llançament i va desviar la pilota a córner. Amb tot, les sensacions del que pot significar el seu reforç continuen sent molt positives, encara que, com passa amb tot jugador nou, caldrà polir coses.