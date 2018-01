“Hem remuntat amb la feina de tots”

Ernesto Valverde va valorar la capacitat que va demostrar l’equip a l’hora de remuntar un partit que es va complicar més del previst. “Se’ns ha posat del revés i hem empés per canviar-ho. Tenir el punt d’ànim que t’atorguen els bons resultats et dona més confiança per capgirar un resultat”, va destacar.

El tècnic blaugrana va apreciar que l’equip havia començat bé el duel, però el guió va canviar arran del gol inesperat de Guidetti. “Ha vingut d’un desajustament nostre clar. La jugada ens ha agafat amb molta gent a dalt i han aprofitat la descoordinació per fer-nos el gol. Això també els ha enfortit”, va exposar. “A pesar de tot, hem anat empenyent fins a remuntar”, va destacar en relació amb l’actitud dels seus homes.

Respecte al doble canvi que va introduir en els primers minuts de la segona part, va comentar que llavors cercava tenir una mica més de profunditat: “Segons avançava el partit, l’Alavés s’anava endarrerint i nosaltres els empenyíem a la seva àrea. Ens faltava una mica de profunditat en els últims metres i he pensat que Sergi Roberto i Jordi Alba ens la podrien donar. Pel que fa a l’entrada d’Alcácer, va comentar que volia aprofitar “el seu desmarcatge a l’última línia”. “Però hem capgirat el resultat amb el la feina de tots, no només per un canvi o un altre”, va subratllar.

A Valverde també li van preguntar per les mans d’Umtiti, molt protestades pel conjunt basc. “Umtiti m’ha dit que havien estat involuntàries i entenc que és així tenint en compte que soc entrenador del Barça”, va dir sense voler entrar més en la jugada: “Les anàlisis a posteriori van bé per a la polèmica, però nosaltres juguem per crear ocasions i guanyar els partits.”