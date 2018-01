La societat Messi-Luis Suárez és imparable

Havia estat l’Alavés l’últim equip que havia guanyat al Camp Nou en la lliga, el mes de setembre del 2016. I ahir va estar a punt de tornar-ho a fer. Si no ho va aconseguir va ser per l’encert davant de porteria dels dos màxims golejadors de la lliga: Leo Messi i Luis Suárez. L’uruguaià va ser l’encarregat d’igualar el marcador quan faltaven menys de vint minuts per al final amb una espectacular rematada després d’una excel·lent jugada i no menys formidable centrada d’Andrés Iniesta. L’argentí va fer el gol de la victòria quan faltaven set minuts per als noranta reglamentaris. El gol va arribar amb l’execució magistral d’una falta que havia provocat Paco Alcácer. Els gols de Suárez i Messi són històrics. No havia passat mai en la història del Barça que dos jugadors haguessin marcat en cinc jornades consecutives. I això és el que va passar ahir. Una demostració més del gol que tenen els dos homes que lideren la classificació de màxims anotadors de la lliga. Vint gols suma Messi i setze, Luis Suárez, que ahir va evitar veure una cinquena targeta groga que l’hauria deixat fora del derbi de l’Espanyol de diumenge vinent.

Messi i Suárez, de fet, van ser protagonistes de les accions més perilloses del Barça. L’uruguaià va estar a punt de marcar un altre gol poc després de l’empat, però el seu xut va sortir per sobre del travesser. Messi ho va poder fer en un parell d’oportunitats més. Una en un falta que també va executar de manera magistral, però que Pacheco va enviar a córner. La segona, ja en temps afegit, quan Pacheco li va tornar a negar el gol després d’una bona jugada de Paco Alcácer. El davanter valencià va tornar als terrenys de joc després d’una lesió que s’ha allargat més del que es preveia. El davanter va estar lesionat des de mitjan mes de desembre, quan es va trencar muscularment en el partit contra el Deportivo.

Retorn de Paco Alcácer i gols de Messi i Luis Suárez, els màxims golejadors de la lliga, per mantenir el Barça invicte en el campionat de lliga després de 21 jornades i amb un avantatge d’onze punts sobre el segon classificat, l’Atlético de Madrid. El València ja és a disset punts i el Real Madrid continua a dinou, tot i que amb un partit menys.