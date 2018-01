La remuntada de la fam

Aquest Barça té una fam voraç. I és que en una situació diferent, amb algun lleuger brot d’autocomplaença, els blaugrana mai haurien guanyat un partit com el d’ahir, en què tot semblava indicar que l’equip de Valverde encaixaria la primera derrota en la lliga. Perquè el duel contra l’Alavés va complir tots els tòpics del clàssic partit trampa, aquell que sembla guanyat abans de començar i que després es va complicant fins a convertir-se en una muntanya farcida d’entrebancs, per acabar en desastre. L’Alavés, molt ben plantat en tot moment, es va avançar força aviat i es va defensar molt bé, contra un Barça ensopit en la circulació i negat de cara al gol, però els blaugrana, a còpia de rauxa i de creure’s que la remuntada era possible, van acabar capgirant el resultat, amb Luis Suárez i Messi de nou vitals –ja encadenen cinc jornades marcant–, per endur-se una d’aquelles victòries que a la llarga acaben decidint els campionats.

Després de l’esforç de dijous passat contra l’Espanyol, i amb el València i de nou els blanc-i-blaus en l’horitzó, Valverde va introduir algunes rotacions en l’onze, amb Coutinho com a principal novetat. A diferència del dia del seu debut, en què el brasiler va meravellar en un temps rècord, el nou fitxatge blaugrana ahir va estar molt més discret, demostrant que encara necessita una mica de temps per entrar en l’engranatge de l’equip. A més, Semedo i Digne van ser els laterals i Rakitic va ocupar el lloc de Busquets, amb Iniesta i Paulinho als interiors.

Com era d’esperar, el Barça va aconseguir el domini des del xiulet inicial, contra un Alavés ben col·locat a la gespa, amb les línies ben juntes. El control, però, no es va traduir en gaire perill, ja que els blaugrana van estar molt lents en la circulació i desencertats en l’última passada i van topar una vegada i una altra amb el mur del Glorioso. La primera ocasió, de fet, va arribar en un pèrdua de l’Alavés a la zona de sortida, però el xut creuat de Digne va sortir fora (7’). A mesura que van anar passant els minuts, al Barça no només se li va complicar l’aspecte ofensiu, sinó també el defensiu, ja que l’Alavés va perdre la por i va començar a sortir al contraatac. El primer avís el va donar Ibai, en una acció ràpida en què Ter Stegen va estar providencial per salvar el 0-1 (16’). I en el segon intent va arribar el gol del conjunt d’Abelardo, en una passada en llarg que va agafar descol·locada tota la defensa blaugrana. Guidetti es va plantar tot sol davant Ter Stegen i amb un xut força afortunat, ja que va relliscar tot just abans d’impactar la pilota, va avançar l’Alavés (23’). I tot s’hauria pogut complicar encara més poc després, amb una rematada de mitja volta de Sobrino que Ter Stegen va desviar amb una gran estirada (27’). Tot plegat va encoratjar el Barça, que va fer una passa endavant a la recerca de la porteria de Pacheco. En el minut 29 ho va provar Iniesta, amb un xut desviat, i en el 31, va ser el torn de Coutinho, però el seu xut ajustat el va desviar a córner un defensa. I abans del descans va ser el torn de Messi, en un llançament de falta directa en què Pacheco es va lluir de valent.

L’èxit de la rauxa